«Надо спасать»: Сати Казанову заподозрили во вступлении в секту

В последние годы Сати Казанова проявляет серьёзный интерес к восточным религиозным практикам. Певица даже отправилась в паломнический тур в Индию, несмотря на радостное известие о своей беременности. Однако с течением времени поклонники артистки начали все больше волноваться. Многие из них уверены, что Сати попала в секту и нуждается в помощи.

Беспокойство у фанатов вызвал видеоролик, который стал вирусным в Интернете. На кадрах Сати Казанова, облачённая в индийскую одежду, раскачивается из стороны в сторону и исполняет песню на иностранном языке. На её лице видны загадочные символы, что добавляет ещё больше интриги.

Это видео вызвало настоящую тревогу среди поклонников. Особенно их насторожило то, что артистка держала на руках свою трёхмесячную дочь среди толпы людей, подпевавших ей

«Уже ребёнок в секте. Ей лечиться надо. Родственники вообще видят? Сати в секте! Надо спасать», — написали подписчики, предположив, что Казанова прибилась к кришнаитам.