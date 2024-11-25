Певица Сати Казанова объяснила, почему скрывает имя и лицо дочери

Певица Сати Казанова дала большое интервью Леди Mail о первом месяце материнства, восстановлении после родов и новом альбоме, который выйдет в следующем году. Молодая мама призналась, почему решила сохранить в тайне имя и лицо малышки.

Казанова объяснила, что её решение не связано с суевериями. Скорее, это интуитивное желание оградить новорождённую от посторонних в первые 40-45 дней жизни. «Есть традиции — до сорока дней ребёнка даже из дома не выносить и маме от него не отходить. И в этом на самом деле очень много мудрости, потому что в данный период мама с младенцем находятся в очень тонком состоянии, между двух миров — нужно дать им освоиться и привыкнуть друг к другу без вмешательства посторонних», — отметила певица.

Сати Казанова намекнула и на имя малышки, рассказав, что оно старинное и в переводе с санскрита имеет глубокое значение. Молодая мама также рассказала о поддержке мужа Стефано, который активно участвует в уходе за дочерью. Несмотря на то, что работа иногда требует разъездов, он всегда старается быть рядом в важные моменты.

Певица поделилась, что не стремится к идеальности в материнстве. Сати уверена, что главное — это любовь и внимание, которые она дарит своей дочери. Несмотря на сложности, связанные с появлением новорождённой малышки, Казанова работает над новым альбомом SATI ETHNICA, который планирует выпустить в следующем году. Этот проект станет данью уважения предкам и будет наполнен этническими мотивами. Сати надеется, что альбом станет одним из самых ярких в её карьере. Певица даже планирует взять малышку с собой в гастрольный тур в марте следующего года.