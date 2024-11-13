42-летняя Сати Казанова выложила трогательные фото с новорождённой дочкой из роддома

Артистка Сати Казанова в своих социальных сетях поделилась с поклонниками кадрами из роддома. Новорождённую малышку она предпочла скрыть, а вот мужа-итальянца Стефано Тоццио показала. 42-летняя певица пошутила, что, наверное, так и не узнает, действительно ли дочь такая необыкновенно красивая или ей с мамой так кажется, потому что они обе истерически любят девочку.