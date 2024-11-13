42-летняя Сати Казанова выложила трогательные фото с новорождённой дочкой из роддома
Певица Сати Казанова поделилась с поклонниками фотографиями из роддома
Сати Казанова с дочерью. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / satikazanova
Артистка Сати Казанова в своих социальных сетях поделилась с поклонниками кадрами из роддома. Новорождённую малышку она предпочла скрыть, а вот мужа-итальянца Стефано Тоццио показала. 42-летняя певица пошутила, что, наверное, так и не узнает, действительно ли дочь такая необыкновенно красивая или ей с мамой так кажется, потому что они обе истерически любят девочку.
Стефано Тоццио с дочерью. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / satikazanova
«Вся наша вселенная завертелась вокруг маленького человека. Получилась она прикольная! <...> Бесконечно увлекательно наблюдать, как ежедневно, ежечасно меняется этот комочек — лучшая из медитаций», — подписала фото Казанова.
Сати Казанова поделилась кадрами из роддома. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / satikazanova
Напомним, артистка стала мамой в конце октября. У неё и супруга Стефано Тиоццо родилась девочка. Исполнительница уже делилась кадрами с новорождённой малышкой. Сейчас Сати наслаждается материнством, потому что не могла забеременеть семь лет. По её словам, она наконец «вымолила чудо». Казанова также призналась, что её роды не имели ничего общего с «лотосовыми», когда после родов женщина не отрезает пуповину, а ждёт, когда она сама пересохнет и отвалится. Певица объяснила, что отрезание и правда было отсрочено, но не на 3-5 дней.