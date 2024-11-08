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8 ноября, 13:48

«Я охотился за тобой»: У футболиста Глушакова родился сын после трёх дочек

Футболист Глушаков сообщил о рождении долгожданного сына Данилы

Денис Глушаков. Обложка © Telegram / Денис Глушаков 𝟖

Денис Глушаков. Обложка © Telegram / Денис Глушаков 𝟖

Бывший полузащитник ФК «Спартак» Денис Глушаков похвастался, что у него в браке родился долгожданный мальчик, которого уже назвали Данилом. Футболист показал в телеграм-канале фото с новорождённым, чем несказанно обрадовал фанатов.

«Данил Денисович, добро пожаловать в семью! Долго я охотился за тобой. Каждые 5 лет, но получались безумно красивые дочки! Тут пришлось нарушить традицию», — подписал Глушаков снимок.

У спортсмена есть две дочки от первой жены и ещё одна от нынешней супруги Ксении Коваленко, поэтому для него это уже четвёртый ребёнок. Глушаков пошутил, что у Данилы «не играть в футбол шансов нет».

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Ранее сообщалось, что статус мамы 23 октября получила певица Сати Казанова. У неё и супруга Стефано Тиоццо родилась девочка. Радостной новостью исполнительница поделилась в своих соцсетях, опубликовав трогательное фото.

Татьяна Миссуми
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