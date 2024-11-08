«Я охотился за тобой»: У футболиста Глушакова родился сын после трёх дочек
Футболист Глушаков сообщил о рождении долгожданного сына Данилы
Денис Глушаков. Обложка © Telegram / Денис Глушаков 𝟖
Бывший полузащитник ФК «Спартак» Денис Глушаков похвастался, что у него в браке родился долгожданный мальчик, которого уже назвали Данилом. Футболист показал в телеграм-канале фото с новорождённым, чем несказанно обрадовал фанатов.
«Данил Денисович, добро пожаловать в семью! Долго я охотился за тобой. Каждые 5 лет, но получались безумно красивые дочки! Тут пришлось нарушить традицию», — подписал Глушаков снимок.
У спортсмена есть две дочки от первой жены и ещё одна от нынешней супруги Ксении Коваленко, поэтому для него это уже четвёртый ребёнок. Глушаков пошутил, что у Данилы «не играть в футбол шансов нет».
Ранее сообщалось, что статус мамы 23 октября получила певица Сати Казанова. У неё и супруга Стефано Тиоццо родилась девочка. Радостной новостью исполнительница поделилась в своих соцсетях, опубликовав трогательное фото.