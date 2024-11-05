Пять сыночков и пять лапочек-дочек: Жительница Рязани стала мамой в 10-й раз

Александра из Рязани стала мамой в десятый раз. Как сообщили в пресс-службе областного перинатального центра, новорождённая девочка родилась с весом 2760 граммов, её назвали Златой. Родители быстро выбрали имя для дочери, ведь они уже опытные в этом деле. В семье уже девять детей: Арина, Вероника, Надежда, Наталья, Владислав, Вячеслав, Станислав, Ярослав и Святослав.