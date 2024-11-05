Пять сыночков и пять лапочек-дочек: Жительница Рязани стала мамой в 10-й раз
Десятый ребёнок родился у многодетной семьи из Рязани
Многодетная мама Александра с дочкой. Обложка © VK / Рязанский областной перинатальный центр
Александра из Рязани стала мамой в десятый раз. Как сообщили в пресс-службе областного перинатального центра, новорождённая девочка родилась с весом 2760 граммов, её назвали Златой. Родители быстро выбрали имя для дочери, ведь они уже опытные в этом деле. В семье уже девять детей: Арина, Вероника, Надежда, Наталья, Владислав, Вячеслав, Станислав, Ярослав и Святослав.
«Злата стала пятой девочкой и десятым ребёнком в большой семье», — отметили в медучреждении.
После родов Александра с малышкой находились под вниманием медиков в течение нескольких дней. Во вторник, 5 ноября, их выписали домой.
А ранее Life.ru сообщал, что в многодетной семье из Тюменской области родился 15-й ребёнок. В 2023 году супруги были удостоены государственных наград. Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил им звания «Материнская слава» и «Отцовская доблесть».