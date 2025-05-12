Тест: Медсёстры в фильмах СССР — сможете угадать всех семерых всего по одному кадру?

Медсёстры в СССР — это особый тип людей, который запоминался каждому, кто хоть раз оказывался на больничной койке. Их усталые, но добрые глаза, быстрые, привыкшие к работе руки, особая манера говорить — то мягко, то строго, в зависимости от ситуации. Они могли и утешить, и прикрикнуть, если пациент капризничал, но в их строгости всегда чувствовалась забота. В фильмах медсёстры были не только второстепенными персонажами, но и главными героинями — характерными, яркими и всегда готовыми прийти на помощь! Одних зрители любили за теплоту, других — за остроту языка, но все они остались в памяти как часть той незабываемой эпохи.