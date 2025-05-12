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12 мая, 14:30

Тест: Медсёстры в фильмах СССР — сможете угадать всех семерых всего по одному кадру?

Сегодня во всём мире отмечается важный профессиональный праздник — День медицинской сестры. Советские режиссёры тоже не могли пройти мимо очаровательных женщин в белых халатах!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Счастливая, Женька!», режиссёр Александр Панкратов / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков / Kinopoisk, © Freepik

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Счастливая, Женька!», режиссёр Александр Панкратов / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков / Kinopoisk, © Freepik

Медсёстры в СССР — это особый тип людей, который запоминался каждому, кто хоть раз оказывался на больничной койке. Их усталые, но добрые глаза, быстрые, привыкшие к работе руки, особая манера говорить — то мягко, то строго, в зависимости от ситуации. Они могли и утешить, и прикрикнуть, если пациент капризничал, но в их строгости всегда чувствовалась забота. В фильмах медсёстры были не только второстепенными персонажами, но и главными героинями — характерными, яркими и всегда готовыми прийти на помощь! Одних зрители любили за теплоту, других — за остроту языка, но все они остались в памяти как часть той незабываемой эпохи.

Советское кино уделяло большое внимание созданию общей атмосферы и добавляло реалистичности с помощью второстепенных персонажей. Некоторые из них появлялись в кадре всего на несколько минут, но меняли весь сюжет! Слабо угадать 7 фильмов СССР по кадру с уборщицами и дворниками? А в этом испытании вам предстоит угадать по одному кадру военные фильмы про храбрых, самоотверженных, но в то же время хрупких женщин!

Тест: Лишь преданный фанат Караченцова угадает все фильмы с его участием всего по 1 кадру
Тест: Лишь преданный фанат Караченцова угадает все фильмы с его участием всего по 1 кадру
Виктория Мишинкина
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