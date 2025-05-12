Планета кризисов и денег Плутон будет в ретрограде до 13 октября: как ухудшится жизнь знаков зодиака

Тени сгущаются. Где-то в глубинах космоса Плутон — таинственная планета разрушения и возрождения — замедляет ход и начинает своё ретроградное движение. С 5 мая по 13 октября 2025 года этот невидимый тиран будет диктовать свои законы, испытывая каждого на прочность. Для многих знаков зодиака этот период окажется непростым: деньги утекают сквозь пальцы, старые страхи всплывают, а обязательства затягивают гайки. Кажется, будто сама Вселенная настроена против вас…

Но не спешите впадать в отчаяние. Ретроградный Плутон — не наказание, а испытание, которое ведёт к трансформации. Это время глубокой переоценки ценностей, когда судьба даёт шанс сбросить балласт прошлого и выйти на новый уровень. Главное — знать, как действовать. И про это мы как раз расскажем.

Что значит ретроградный Плутон

За что в астрологии отвечает Плутон? Фото © Shutterstock / FOTODOM / NASA images

Начнём с основ, а что в астрологии символизирует Плутон в своём обычном состоянии? В первую очередь эта планета отвечает за власть, контроль, большие деньги. Сюда относятся госструктуры, кредиты, наследства и криптовалюты. Также Плутон в астрологии отвечает за глубинные страхи и психологические травмы — всё, что мы подавляли, может всплыть. Кризисы и трансформация, а также разрушение старого ради нового — это тоже обязанности этой планеты. И, конечно же, Плутон также повелевает тайнами и манипуляциями. Однако будьте осторожными! Светило не побуждает врать, а, наоборот, делает всё, чтобы раскрыть ложь и всё скрытое.

Когда Плутон идёт ретроградно, его энергия направлена внутрь. Внешний мир может казаться враждебным, но на самом деле это время для перезагрузки.

Что можно делать во время ретроградности Плутона с 5 мая по 13 октября?

Ретроградный Плутон с 5 мая по 13 октября: что можно делать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Gladkov

Используйте этот период для анализа, а не активных действий. Однако если очень хочется, то астрологи разрешают в период ретроградности Плутона определённые действия. Разбирать финансовые долги и инвестиции — ревизия расходов, пересмотр договоров, закрытие старых обязательств.

Прорабатывать страхи и психологические блоки — терапия, медитации, расстановка приоритетов.

Избавляться от токсичных связей — если отношения исчерпали себя, Плутон поможет разорвать их.

Готовиться к изменениям — собирать информацию, учиться, планировать (но не стартовать глобальные проекты).

Исследовать тайны прошлого — можно найти важные подсказки в старых документах или разговорах.

Что нельзя делать с 5 мая по 13 октября?

Что нельзя делать во время ретроградного движения Плутона до 13 октября? Фото © Shutterstock / FOTODOM / aslysun

Плутон карает за жадность, насилие над собой и другими, попытки сохранить то, что должно уйти. Поэтому, чтобы период ретроградности с 5 мая по 13 октября 2025 года прошёл для вас без особых потерь, советуем узнать, какие действия нежелательны в этот период. Брать крупные кредиты или вкладывать в рискованные схемы — высока вероятность потерь или обмана.

Манипулировать людьми ради власти — Плутон развернёт всё против вас.

Подавлять эмоции и игнорировать тревожные звоночки — если что-то гнетёт, разберитесь сейчас.

Держаться за отношения или работу из страха — то, что должно уйти, а вы не отпускаете, утащит часть вашей энергии.

Начинать суды и конфликты за ресурсы — велик риск проиграть или попасть в долгую изматывающую войну.

Закрывать глаза на здоровье — хронические проблемы могут обостриться.

Верить в случайные «халявы» — если что-то выглядит слишком хорошо, это ловушка.