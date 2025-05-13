С ним говорил Бог: Какие предсказания Космы Этолийского сбываются прямо сейчас

В конце XVIII века Османская империя, ещё каких-то триста лет назад блистательно захватившая в Европе и Малой Азии все земли, которые только можно было захватить, начала разваливаться. Родина Хюррем и Сулеймана страдала от внутренних противоречий, слабости государственной власти, технологический отсталости, нападений соседей... В такой переломный момент в одной из османских провинций появляется человек, которого позже верующие назовут новым апостолом. Это был Косма Этолийский, православный священник и святой, который открытыми и честными глазами смотрел в будущее. В материале расскажем о нём и его предсказаниях.

Жизнь Космы Этолийского

Косма Этолийский объединил христиан Османской империи и сделал так, чтобы все они смогли самостоятельно прочитать Святое Писание. Фото © Wikipedia / К. Маламас

В 1714 году в греческой горной деревушке Мегас-Дендрос в семье неграмотных ткачей родился человек, которого назвали Констасом. При османах регион пребывал в абсолютной «темноте», абсолютно все, кого в начале своей удивительной жизни знал будущий Косма, не умели ни читать, ни писать. Церкви и школы в этом христианском регионе в некоторых местах отсутствовали как класс. Нищее и неграмотное детство сформировало Констаса. Бедность не сломила его: молодой человек жаждал знаний. В 20 лет Констас наконец научился читать. Его учителем сначала был местный священник Анания, потом, уже в другой деревне, в Агиа Параскеви, наукам его учил Феофан. Констас стал помощником учителя и провёл в соседнем селе Лоботина восемь лет. Но ему и этого не хватило.

В 1743 году на горе Афон открыли Афонскую академию. Констас, уже почти тридцатилетний, поступил туда и стал учиться древнему христианскому греческому закону у Панайотиса Паламоса. Потом решил завязать с мирской жизнью, поехал в монастырь Филофей и там принял постриг, став Космой. За два года его сделали иеромонахом, но Косма жаждал другого. Он хотел передавать свои знания другим, поэтому покинул монастырь и отправился в мир.

В 1759 году Косма поехал в столицу Османской империи, Константинополь. Там он встретился с патриархом Серафимом II и после этой встречи начал свою просветительскую деятельность. Косма Этолийский ратовал за создание греческих школ, а образование считал основой для приобщения к православию. В своих проповедях он обращался не только к грекам, но и к албанцам и румынам, даже турки, мусульмане, любили его. Он взял на себя апостольскую миссию, поэтому считал, что чем больше людей приобщатся к православию, тем успешнее будет его дело. И его проповеди были тем ещё представлением: он выносил в поле крест, вкапывал его в землю, становился на скамью и проповедовал часами перед тысячами верующих. Благодаря ему и его коллегам, греческим просветителям, в начале XIX века безграмотность в Греции и других христианских областях была побеждена. Школа появилась в каждой деревне. Простой народ прозвал его новым апостолом. А ещё Косму очень любили клефты — православные горцы-бандиты, которые сопротивлялись власти османов, разваливая империю изнутри.

Смерть Космы Этолийского

Косма Этолийский был таким мощным проповедником, что его полюбил даже турецкий султан. Фото © Wikipedia

Косму Этолийского не просто так прозвали апостолом. Его проповеди были настолько интересными и зрелищными, что привлекали даже мусульман. Простой народ любил его безотносительно своего вероисповедания. Но греческая знать, высшие слои духовенства и, внезапно, иудейские коммерсанты испытывали к нему неприязнь. Для греков Косма был нежелательным конкурентом. А в отношениях с иудеями сам допустил ошибку, но, видимо, пошёл на такой риск ради апостольской миссии. Дело в том, что для православных воскресенье — день, когда они должны отдохнуть от работы и пойти в церковь. Но при Косме христиане по воскресеньям ходили за покупками к иудеям, пока он им не запретил. Вместо воскресенья торговым днём назначил субботу, священный для всех евреев Шаббат, день, когда ни один иудей не работает. Плюс — православные вернулись в храмы. Минус — за такие «приколы» коммерсанты устранили Косму.

В 1770-х Османская империя находилась в стадии активного распада. В Пелопоннесе взбунтовались греки, российский флот наносил туркам поражение за поражением, государство ослабло до предела, а Косма стал проповедовать с удвоенной силой. Он говорил своей пастве: в такой ситуации грекам нужно надеяться только на себя. В 1779 году в городе Берат, который сейчас находится на территории Албании, Косму схватили янычары. Его окрестили русским шпионом и повесили. Спустя много лет, 20 апреля 1961 года, Косма Этолийский был причислен к лику святых.

Предсказания Космы Этолийского

Косма Этолийский действительно умел смотреть в будущее и видеть там то, что реально произойдёт. Фото © azbyka.ru

При жизни Косма Этолийский прославился страстью к просвещению и своими захватывающими проповедями. В них он порой не только рассказывал пастве о Христе, Боге и православной вере, но и выдавал вещи, которые ему самому мог поведать только Господь. Иначе говоря, предсказывал будущее. Расскажем тут о самых реалистичных пророчествах греческого православного святого.

Многоквартирные дома

Косма предсказал панельки, вернее, сам принцип устройства современного города. Фото © Wikipedia / Dennis G. Jarvis.

Во время своих проповедей Косма не раз утверждал, что наступит время, когда население трёх или четырёх деревень можно будет заселить в один дом. Естественно, панелек он ещё не застал и не мог застать, но их «предки» при жизни Космы уже появлялись. Например, в Санкт-Петербурге в 1770-х были доходные дома, которые действительно могли вместить в себя всё население небольшой деревушки, а то и двух. Теперь мы имеем дело с огромными жилыми проектами, в которые вмещается и по десять деревень.

Самолёты

Косма Этолийский смог увидеть в будущем самолёты. Фото © Wikipedia / Пепин из Бреста

Косма Этолийский предсказывал, что скоро придёт время, когда по небу будут летать железные птицы. Проповедуй он в XIX или в XX веке в просвещённой Европе или Российской империи, его бы сразу за такое сдали в сумасшедший дом. Для человека того времени это было немыслимо. Но Косма говорил правду: всё сбылось. Теперь мы летаем на самолётах.

Интернет и телевидение

Косма Этолийский предвидел появление телевизора, телефона, Интернета. Фото © Wikipedia / Fletcher6

Косма во время проповедей поговаривал, что скоро весь мир будет опоясан тонкой проволокой. Чихнул в Константинополе — а слышно в Москве. Так он предвидел Интернет и мобильную связь. Пастве буквально «выносило мозг» от таких сведений, они не понимали, как это — разговаривать из разных уголков мира будто бы из одной комнаты. А про телевидение он сказал одно: что в каждом доме будет дьявол, а рога будут стоять на крыше.

Загрязнение окружающей среды и беды от начитанности

Несмотря на своё стремление к просвещению, Косма не приветствовал чрезмерную начитанность. Он считал, что вера должна быть для человека важнее образования, а бесконтрольное потребление информации приводит человека к дьяволу. Про экономику сегодняшнего дня ему тоже было что сказать: «Есть будете золотыми ложками, а потом наберёте долгов и не сможете отдать». Миграция с юга на север и с севера на юг, моральный упадок, расчленение Турции, превращение Земли в Содом и Гоморру... Много у Космы есть апокалиптических пророчеств, но самое главное — про природу. Косма предсказал загрязнение окружающей среды уже тогда: «Источники загрязнятся, реки станут грязными, из реки пить будет нельзя».