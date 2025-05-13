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Специальная военная операция (СВО)

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13 мая, 13:45

Тест: Истинные фанаты отгадают 6 фильмов СССР про ВМФ, остальные слягут с морской болезнью

13 мая в России отмечается День Черноморского флота — праздник, история которого уходит корнями во времена правления Екатерины II. Мы не могли пропустить это важное событие!

Обложка © Фото © RuTube / channel63467538

Обложка © Фото © RuTube / channel63467538

Военно-морской флот — это особый мир, где всё течёт по своим законам. Испытания на прочность, боевые дежурства, учения в штормовых условиях, месяцы в замкнутом пространстве стального корпуса. Для военных моряков слова «приказ» и «долг» значат больше, чем личный комфорт. Они спят урывками, работают на пределе сил, но при этом сохраняют ясность ума — ведь от их действий зависят жизни членов экипажа и безопасность страны. Советские фильмы про флот умели показать эту жизнь без прикрас. Никакого голливудского пафоса — только суровая правда службы. Командиры, которые берут ответственность не только за выполнение приказа, но и за каждого матроса. Матросы, для которых флот стал второй семьёй. И, конечно, те самые неписаные правила — помогать своим, не паниковать в критической ситуации и держать удар, несмотря ни на что!

Май вот уже 80 лет ассоциируется с самым светлым и важным праздником в мире — Днём Победы! Отгадать 8 военных фильмов СССР обязан каждый, ведь в них столько трепета, скорби и горькой правды! А с этим испытанием справится лишь гениальный шпион — нужно с помощью азбуки Морзе расшифровать все шесть закодированных слов.

Тест: Медсёстры в фильмах СССР — сможете угадать всех семерых всего по одному кадру?
Тест: Медсёстры в фильмах СССР — сможете угадать всех семерых всего по одному кадру?
Виктория Мишинкина
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