Жуткая деревня мёртвых в Италии: Почему ещё 60 лет назад местные спали и гуляли с мумиями

В этой итальянской деревне завелась традиция, которая в наших широтах считается дикостью. Каждый раз, когда мы слышим истории о том, как люди долгое время находились в одной комнате со своими уже умершими, причём по их вине, собутыльниками, нас охватывает тревожная дрожь. Но были (и есть) на Земле культуры, где считается нормальным взять мумию деда с собой на пикник. Сейчас расскажем вам об этом абсолютно всё.

Деревня Венцоне, Италия, 1950-е годы

Люди на этих фото чувствуют себя вполне счастливыми. Фото © YouTube / Однако

Память о предках — хорошая штука, но с жителями итальянской деревушки Венцоне в итальянском регионе Удина она сыграла злую шутку. Живые люди составляли всего лишь половину населения этого горного села. Второй половиной были мертвецы, безмолвные, высушенные мумии, с которыми селяне спали, ели, развлекались, ходили в церковь и на танцы. До сих пор остались фотографии с тех времён: вон бабушка, пока живая, ходит под руку с иссушенным скелетом, одетым в фартук. А вон священник, зачем-то тыкает в глазницу мумии ручкой. В общем, в деревушке Венцоне в 1950-х было весело. Это были наивные времена.

Почему в деревне Венцоне зародился обычай жить с мумиями

Обычай компактного проживания бок о бок с мумиями — суровая историческая необходимость. Фото © YouTube / Однако

При этом обычай везде ходить с засохшим мёртвым прадедом зародился не по людской прихоти. Он уходит корнями в Средневековье. Пандемия Чёрной смерти пронеслась по всему континенту в 1346-1353 годах. Деревушка Венцоне не была исключением. Умерших было так много, что на всех не хватило кладбищ. Поэтому 42 человека были положены в гробы и сложены в подвал часовни Святого Михаила. Три сотни лет спустя, в 1647 году, через 16 лет после того, как закончилась ещё одна итальянская эпидемия чумы, часовню Святого Михаила решили перестроить. Гробы вытащили из подвала, открыли и обнаружили, что умершие мумифицировались. Но полуграмотные итальянские крестьяне XVII века просто не знали, что такое мумия, поэтому они подумали, будто имеют дело с живыми предками. То что мумии «выжили» воспринималось как чудо Господне. У мумий просили помощи, благодарили их, благословляли, желали удачи. Жители Венцоне верили, что именно мумии отвели от них опасность чумы. Мумифицированных предков чествовали как самых почтенных деревенских старейшин.

Как история с мумиями из Венцоне стала известна миру

Судя по всему, жителям Венцоне было нормально. Фото © Wikipedia / Юкио Сандзё

Никто бы в жизни не узнал, что в деревушке Венцоне люди проводят все свои дни и ночь с мумиями, если бы американский фотограф Джек Бирнс не потерялся в Альпах в 1950 году. Деревня была изолирована от окружающего мира абсолютно. Если бы янки не потребовался ночлег, никто ничего бы не узнал. Первые, кого Бирнс увидел в Венцоне, — старик и мумия, пьющие вместе чай. Вернее, пил только старик. Мумия просто сидела рядом. С утра Джек основательно погулял по деревне с фотоаппаратом, поэтому мы и можем сегодня посмотреть на эти фото. Их опубликовали в журнале Life, и так Венцоне стала известна всему миру.

Что сейчас с мумиями

Мумии не вечны. Сложно в это поверить, зная, насколько хорошо сохранилось тело Тутанхамона, но это факт. Фото © Wikipedia / Жан-Марк Пасколо

Когда обычаи деревни Венцоне стали достоянием общественности, многие задумались: ну каким же образом мумифицировались тела, которые лежали во влажном подвале в гробах без предварительной подготовки, без бальзамирования органов? Были гипотезы, что мумификация произошла благодаря микробам. Но жители Венцоне не отдавали свои мумии учёным. Для них умершие старейшины были полноправными жителями села и манифестацией Божьей воли. Но в 1976 году случилось страшное: прогремело землетрясение, и все мумии — кроме 15 счастливчиков — рассыпались. Теперь 15 мумий хранятся в специальных условиях в крипте в часовне Святого Михаила. Местные чай с ними больше не пьют — мертвецы могут не пережить чаепития.

Есть ли в мире ещё подобные обычаи?

В мире до сих пор существуют подобные обычаи. Фото © ТАСС / Zuma / Shalan Stewart

Удивительно, но прогулки с мумифицированными мертвецами — живучий обычай. На самом деле, есть сообщество людей, которое живёт по таким правилам прямо сейчас. В Индонезии есть остров Сулавеси. Там живёт народ тораджи. Каждый год у них проходит фестиваль Манене. В ходе праздника все жители деревни извлекают мумии родственников, моют их, чистят, разговаривают с ними и наряжают в новую одежду. Приодетых мертвецов ведут на праздник, очень пышный и богато украшенный. Потом мёртвых возвращают туда, где им положено находиться. Есть у тораджей и другие обычаи: по их верованиям, душа попадает в рай на буйволах, а ваша посмертная судьба — в рай или в ад — зависит от того, насколько пышную вечеринку устроят из ваших похорон. Поэтому у некоторых бедных тораджи тела покойных могут годами храниться в мумифицированном виде дома. Они просто ждут, пока у родственников появятся деньги на буйволов для похоронного праздника.