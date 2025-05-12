Сегодня праздник у «Девчат»: 6 киноляпов из культовой советской картины, увидеть не так-то просто

Почти 65 лет назад Юрий Чулюкин снял на киностудии «Мосфильм» картину под звонким названием «Девчата». После выхода на большие экраны зрители полюбили фильм самозабвенно, многие ходили на него в кинотеатры по нескольку раз. Героиней советского кинофильма стала выпускница кулинарного училища Тося Кислицына в исполнении несравненной Надежды Румянцевой. История о том, как на лесоповале в Сибири развивался роман повара и бригадира-передовика, захватила советских граждан с первых дней проката. Все поражались циничности Ильи, который из-за какой-то мелкой стычки на танцах решил на спор завоевать за неделю сердце девушки. А потом всех радовал эпизод, когда бригадир лесорубов получает по заслугам. И, конечно, не обошлось без хеппи-энда. Всю дорогу за нами, будто тени, следовали киноляпы. Покажем самые незаметные из них.

Ящик гвоздей

Сразу видно, что Тося в училище времени зря не теряла: вон сколько гвоздей утащила! Фото © Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

«Кислицына, принеси гвозди на крышу», — говорит Илья Ковригин как ни в чём не бывало. Весной на лесозаготовках рабочие традиционно создают новые семьи, люди женятся, кое-кто уже ждёт ребёночка, поэтому жизненно важно за несколько тёплых сибирских месяцев построить для молодожёнов дома, тёплые, надёжные, уютные... Именно этим и занимается наш бригадир. И Тося играючи, чуть ли не одной рукой, берёт целый ящик гвоздей и приносит Илье на чердак. Кислицына наверняка советская Чудо-женщина, ведь весу в этом ящике примерно как в самой Тосе — от 50 до 68 килограммов.

Чехарда с билетами

Илья покупает билеты, а потом ещё покупает билеты, и ещё, и ещё... Правильно. Мужчина должен платить. Фото © Кадры из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

По сюжету бригадир Илья спорит с бригадиром-конкурентом Филей о том, что сможет «закадрить» Тосю в течение недели. Тосины девчата, Надя, Катя и Вера, об этом узнают. Они хотят оградить подругу от «токсичного» лесоруба Ковригина и не находят ничего лучше, чем просто порвать билеты в клуб на творческий вечер, которые Илья купил на свои кровные. И поделом, ведь соблазнять девушек на спор — это удел неудачников. Но вот незадача: в следующем кадре у Ковригина опять появляются билеты. Это либо ляп, либо Илья предусмотрел, что первая партия билетов может быть порвана, выброшена, даже, возможно, съедена.

Диалог Ильи и Тоси

Тося действительно «наехала» на Илью в танцевальном споре, это видно по её глазам. Фото © Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

Завязка главного конфликта сюжетной линии «Девчат» — это стычка Тоси с Ильёй на танцах. Илья играет в шашки с Филей, он хочет победить соперника в игре так же, как побеждает на производстве. Но музыка мешает юному лесорубу-гроссмейстеру, Ковригин просит выключить её. Тося и её «девчата» этой просьбой сильно недовольны. Итак, начинается активная стадия перепалки Ковригина и Кислицыной. Тут мы наблюдаем нездоровую миграцию Тосиного окружения: массовка меняется с каждым кадром, а в конце спора возвращается в исходное состояние. Это поведение нелогично, ведь вряд ли зеваки стали бы бегать вокруг двух спорящих молодых людей в реальной жизни.

Так как всё же называлась газета?

Тося скупает весь тираж газеты. Это в её духе. Фото © Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

Так как же называлась газета, в которой появилось фото Ильи? Статья называлась «Лучшие люди», но, по мнению Тоси, вёл себя Ковригин тогда не лучшим образом, поэтому она скупила весь тираж, чтобы его уничтожить. В киоске Кислицына спрашивает, нет ли у продавца «Лесоруба». Тот отвечает, что есть 20 штук, и без зазрения совести «толкает» ей газету под названием «Чусовской рабочий». Да и Тося, видимо, немного подслеповата, раз висящий на стенде «Чусовской» показался ей желанным «Лесорубом». Вообще можно предположить, что бюджет у Чулюкина был очень небольшой: даже собственный экземпляр бутафорской газеты не смогли напечатать, пришлось лепить «фейковый» текст на реально существующего «Чусовского рабочего». «Чусовской», кстати, выходит до сих пор, там же, где и в 1961 году, то есть в городе Чусовой Пермского края.

Верхняя одежда

Интересно, связан ли усатый мужчина с перемещениями верхней одежды? Фото © Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

В одном из эпизодов мы видим, как усатый мужчина доедает свой обед и уходит из вагончика куда-то погулять. Внимание на верхнюю одежду, которая висит у двери: она поменяла своё положение, пальто поменялись местами, но не видно, чтобы здесь стало на один предмет верхней одежды меньше. Видимо, мужчина пошёл шастать по тайге прямо в свитере.

Коробочка с часами

Часы — очень высокоранговый подарок, особенно в СССР, особенно в тайге среди лесорубов. Фото © Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

Ближе к кульминации фильма Илья Ковригин дарит Тосе Кислицыной золотые часы. Возможно, золото для этих часов было добыто где-то недалеко от сюжетной стоянки лесорубов, но на самом деле это неважно. Важно то, как Тося отнеслась к подарку. Илья купил часы, чтобы доказать Кислицыной, что по-настоящему любит её. Сначала девушка принимает подарок, а потом — отказывается. В сцене с подарком коробочка с часами подозрительно перемещается по столу. У героев не было бы ни времени, ни желания её передвигать: они ведут ожесточённый диалог.