Только для самых внимательных: 7 неочевидных киноляпов из фильма «Москва слезам не верит»

«Москва слезам не верит» вышла на большие экраны в 1979 году. Почти полвека назад... В это невозможно поверить, не правда ли? За милой и доброй историей любви Кати и Гоши уже 46 лет наблюдают зрители, не отрываясь от экранов. Фильм хочется пересматривать снова и снова. Но чем больше его пересматриваешь, тем больше находишь разные неочевидные «киноляпы», ведь в доцифровую киноэпоху от них нельзя было застраховаться. В материале показываем вам несколько самых потайных ляпов фильма.

Часы в самом начале фильма

Часы — это бич фильма. Это не единственный ляп с часами в «Москва слезам не верит». Фото © Кадры из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

В начале картины Катерина идёт по улице в тёмное время суток. На дворе лето, а значит, темнеть должно где-то в 21:00 или, в крайнем случае, в 22:00. Когда же Катя входит в общежитие, на стене висят часы, которые показывают ровно 19:20. Солнце летом так рано не заходит. Часы точно не сломаны, потому что они показывают 20:20, когда Тоня выходит из общежития с Николаем.

Шпатлёвка и затирка

Будни маляра Тони — шпатлёвка, краска, затирка. Фото © Кадры из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

В одном из эпизодов фильма Николай приходит к Тоне на работу, чтобы пригласить её домой. Нужно познакомить Антонину с родителями. В этот самый момент руки девушки измазаны шпатлёвкой. Спустя пару секунд, в следующем кадре, руки Антонины чисты, а вместо шпателя она держит затирку. Каким образом ей удалось так быстро отмыться?

Волшебные босоножки

В фильме «Москва слезам не верит» не только атмосфера волшебная, но и обувь. Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Дом профессора Тихомирова поражает не только величественной парадной, но и магией, которая наблюдается внутри и в окрестностях. В подъезде мы видим на ногах Антонины чёрные босоножки. Но на улице, за несколько секунд до этого, она была в белых! Либо босоножки волшебные, либо Тоня умеет быстро переодевать сменную обувь, либо магическими свойствами обладают сами «черевички».

Песня, которая путешествует во времени

Робертино Лоретти был настолько популярен в СССР, что присылал туда свои песни за три года до записи. Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Слезам уже никто не верит, потому что на дворе 1958 год, Москва... И в тот же самый момент, прямо после титров с указанием года, мы видим, как Катя идёт к общежитию под бессмертный хит Робертино Лоретти «Ямайка». Несостыковка в том, что песня была выпущена в 1961 году, а в СССР о ней узнали и того позже. Или же фанаты итальянского рок-н-ролла построили машину времени?

Стихотворение, которое путешествует во времени

Андрей Вознесенский был настолько мощным поэтом, что уже при жизни путешествовал во времени. Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

В 1950 и 1960 годы под памятником Маяковскому любили собираться молодые поэты, которые читали там свои стихи. Андрей Вознесенский не был исключением. В фильме он читает там свою «Параболическую балладу». Видимо, Вознесенский специально отправился на машине времени поклонников итальянского рок-н-ролла в прошлое на год, чтобы прочитать «Балладу» в 1958 году. На самом деле стихотворение тогда ещё даже не было написано: оно от 1959 года.

Наушники, которые не были подключены

Александра умела манипулировать звуковыми волнами так, как сейчас не сможет и самый матёрый звукореж. Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

В начале второй серии фильма Александра слушает музыку в наушниках. Они вроде бы подключены к магнитофону. Но есть несостыковка: у этой модели микрофона вход для наушников справа, так как это, вероятнее всего, Grundig TK 248 HiFi. При этом провода от наушников там не видно. Получается, Александра собирается в неподключённых наушниках? Или ей уже в принципе не надо подключать никакие наушники, она может снимать звук прямо с ленты?

Кольцо Володи

Олег Табаков играет в фильме Володю, женатого бывшего любовника Катерины. Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Володя, бывший любовник Катерины, в фильме оживает благодаря таланту Олега Табакова. Когда «женатик» везёт Катю на машине, его кольцо расположено на безымянном пальце правой руки, где ему и место ровно до тех пор, пока жена не прознала про его любовные похождения. Но в квартире каким-то магическим образом кольцо оказывается на среднем пальце. Может быть, это волшебное кольцо?