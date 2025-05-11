В каком порядке смотреть фильмы Marvel: краткий гид по супергеройской киновселенной Как и в каком порядке смотреть фильмы и сериалы Marvel, что нужно знать о популярной мировой франшизе, о её супергероях и о вселенной — читайте подробнее в материале Life.ru. 10 мая, 21:27 Обложка © Кадр из фильма «Железный человек – 3», режиссёр Шейн Блэк, сценаристы Дрю Пирс, Шейн Блэк, Уоррен Эллис и др. / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Капитан Марвел», режиссёры Анна Боден, Райан Флек, сценаристы Анна Боден, Райан Флек, Женева Робертсон-Дуорет и др. / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Человек-муравей», режиссёр Пейтон Рид, сценаристы Адам Маккей, Пол Радд, Стэн Ли и др. / Kinopoisk

Киновселенная Marvel (MCU) — это масштабная серия фильмов, завоевавшая сердца миллионов зрителей по всему миру. С момента премьеры «Железного человека» в 2008 году вселенная постоянно расширяется, вводя новых героев и захватывающие сюжетные линии.

MCU — как гигантский пазл: каждый фильм добавляет деталь, а кроссоверы вроде «Мстителей» собирают их в эпичную картину. Но если смотреть всё вразнобой, можно случайно спойлернуть себе финал раньше, чем хочется. Поэтому наш гид — это ваш личный «Тессеракт» в мире хронологического хаоса. Здесь не будет сложных формул от Брюса Бэннера — только чёткий план, как прокачать свой фандом без стресса.

Готовы? Тогда погружаемся в путеводитель по галактике Marvel. Вперёд — собирать вселенную по кусочкам, как Танос когда-то мечтал собрать все Камни бесконечности!

История создания супергеройской вселенной

Прародителем вселенной Marvel можно с уверенностью назвать Мартина Гудмана, основавшего в 1939 году компанию Timely Publications. Первым комиксом стал Marvel Comics #1 (октябрь 1939 г.), где дебютировали Человек-факел и Нэмор Подводник. В 1941 году Джо Саймон и Джек Кирби создали Капитана Америку. Его первое появление было связано с борьбой против нацистов во время Второй мировой войны. В 60–80-х годах XX века на страницах комиксов появились и другие супергерои.

В 1990-х Marvel выпустила серии с множеством обложек и специальных выпусков, что привело к перепроизводству. В 1996 году компания объявила о банкротстве, однако смогла восстановиться благодаря успешным фильмам и лицензированию.

Киновселенная Marvel (MCU) начала своё существование в 2008 году с выходом фильма «Железный человек». Это был рискованный проект студии, которая тогда находилась на грани банкротства и сделала ставку на не самого популярного супергероя. В главной роли фильма Кевина Файги снялся Роберт Дауни – младший — актёр, которого тогда считали «стопудовым провалом». Результат? Фильм собрал $585 млн и стал тем самым «большим взрывом», из которого родилась киновселенная «Марвел».

Главные супергерои

Тони Старк (Железный человек)

Железный человек. Фото © Кадр из фильма «Железный человек», режиссёр Джон Фавро, сценаристы Марк Фергус, Хоук Остби, Артур Маркам и др. / Kinopoisk

Обладая огромным состоянием и выдающимся умом, Тони Старк наслаждался жизнью, лишённой тревог, пока его не похитили террористы из организации «Десять колец». Стремясь обрести свободу, он сконструировал в плену усовершенствованный экзоскелет, который наделил его невероятной мощью. Это событие стало поворотным: после побега Старк посвятил себя роли защитника человечества под именем Железный человек.

Будучи гениальным инженером, Тони внёс огромный вклад в развитие технологий для супергероев и спецслужб. Например, он разработал для Мстителей высокоскоростные реактивные истребители «Квинджеты», а также снабжал агентство «Щ.И.Т.» передовыми гаджетами для противостояния угрозам — от шпионских устройств до систем нейтрализации террористов. Его изобретения не раз становились ключом к спасению мира.

Стивен Роджерс (Капитан Америка)

Капитан Америка. Фото © Кадр из фильма «Первый мститель», режиссёр Джо Джонстон, сценаристы Кристофер Маркус, Стивен МакФили, Джо Саймон и др. / Kinopoisk

Стив Роджерс, известный как Капитан Америка, — культовый герой вселенной Marvel. Будучи военнослужащим американской армии, он стал единственным выжившим участником эксперимента с сывороткой «Суперсолдат». Это революционная разработка учёного Эрскина, созданная в годы Второй мировой войны. Правительство США, признав его уникальные способности, официально присвоило Роджерсу статус супергероя. Для него разработали особую экипировку: костюм в патриотической расцветке, легендарный вибраниумный щит и специальное огнестрельное оружие. Так родился символ свободы — Капитан Америка.

Роджерс с юности руководствовался принципами чести и справедливости, нередко жертвуя личными интересами ради защиты других. Даже спустя 70 лет, проведённых в криогенном сне, он не утратил своих идеалов. Проснувшись в XXI веке, Стив не только адаптировался к новому миру, но и возглавил легендарных Мстителей, став для них не просто лидером, а моральным ориентиром. Его стойкость и тактический гений не раз спасали мир от катастроф.

Тор (Бог грома)

Тор. Фото © Кадр из фильма «Тор», режиссёр Кеннет Брана, сценаристы Эшли Миллер, Зак Стенц, Дон Пэйн и т.д. / Kinopoisk

Тор — знаменитый персонаж Marvel Comics, вдохновлённый образом скандинавского бога-громовержца. Законный наследник престола Асгарда, он был изгнан на Землю своим отцом Одином за чрезмерную гордыню и импульсивность. Наделённый нечеловеческой мощью, неутомимостью и властью над стихиями бури, Тор способен призывать молнии, парить в небесах и молниеносно реагировать на угрозы.

Его главным оружием является легендарный молот Мьёльнир — символ власти и магический инструмент, усиливающий связь Тора со стихиями. Молот не только позволяет ему летать, но и безошибочно возвращается к владельцу после броска, превращаясь в грозное оружие против врагов. На Земле Тор, пройдя путь от изгнанника до защитника, совершает героические подвиги, а позже становится ключевым участником команды Мстителей, доказав, что достоин своего божественного наследия.

Брюс Бэннер (Халк)

Халк. Фото © Кадр из фильма «Мстители», режиссёр Джосс Уидон, сценаристы Джосс Уидон, Зак Пенн / Kinopoisk

Гениальный учёный, чьи знания охватывают ядерную физику, биохимию, инженерию и физиологию. Обладая докторской степенью, он решил рискнуть, приняв участие в эксперименте по воссозданию легендарной сыворотки «Суперсолдат» времён Второй мировой. Однако воздействие гамма-излучения привело к фатальной мутации: теперь при стрессовых ситуациях (пульс выше 200 ударов) или смертельной угрозе Бэннер трансформируется в Халка — гигантское существо с зелёной кожей, невероятной силой и регенерацией, способное выжить даже в самых экстремальных условиях.

Изначально превращения были неконтролируемыми, но со временем Бэннер научился частично управлять своей «тёмной стороной». Это позволило ему не только сдерживать разрушительную ярость Халка, но и направить его мощь на защиту человечества. Его уникальные способности и интеллект сделали Бэннера незаменимым членом команды Мстителей, где он выступает одновременно как стратег, изобретатель и «тяжёлая артиллерия» в критических сражениях.

Питер Паркер (Человек-паук)

Человек-паук. Фото © Кадр из фильма «Человек-паук», режиссёр Сэм Рэйми, сценаристы Дэвид Кепп, Стэн Ли, Стив Дитко / Kinopoisk

Питер Паркер, тайно защищающий Нью-Йорк под маской Человека-паука, начинал как обычный старшеклассник Мидтаунской школы науки и технологий. Его жизнь изменил укус радиоактивного паука-мутанта, подаривший ему сверхчеловеческую ловкость, силу и «паучье чутьё». Изначально Питер действовал как одиночка-ликвидатор, скрывая личность за самодельным костюмом, но в 2016 году его заметил Тони Старк. Железный человек привлёк юного героя к противостоянию с Капитаном Америкой, увидев в нём потенциал будущего Мстителя.

К 2018 году Паркер официально вошёл в состав команды, сражаясь против Таноса — титана, задумавшего стереть половину жизни во вселенной. Питер стал одной из жертв «Щелчка», но, как и другие, вернулся спустя пять лет. Однако победа обернулась новой трагедией: раскрытие его личности вынудило доктора Стрэнджа применить заклинание, стирающее память мира о Питере Паркере. Лишённый связи с друзьями и семьёй, герой продолжил борьбу с преступностью в одиночку, доказав, что даже без признания он остаётся истинным Человеком-пауком.

Стивен Стрэндж (Доктор Стрэндж)

Доктор Стрэндж. Фото © Кадр из фильма «Доктор Стрэндж», режиссёр Скотт Дерриксон, сценаристы Джон Спэйтс, Скотт Дерриксон, С. Роберт Каргилл и др. / Kinopoisk

Стивен Стрэндж — талантливый, но надменный нейрохирург, чья жизнь рухнула после автокатастрофы, уничтожившей его карьеру. Отчаявшись, он отправился в храм «Камар-Тадж», где освоил древние мистические искусства, превратившись из циника в верховного мага. Теперь Стрэндж защищает Землю от сверхъестественных угроз, а в битве с Таносом его магия стала ключом к победе Мстителей: манипуляции временем и межпространственные порталы не раз меняли ход сражений.

Его сила простирается от телепатии до создания силовых барьеров, а арсенал включает в себя легендарные артефакты: Око Агамотто, подавляющее тёмную магию, Плащ левитации, дающий полёт, и Сферу Агамотто для путешествий между измерениями. После победы над титаном Стрэндж продолжил охранять реальность, столкнувшись с угрозами мультивселенной. Его путь — это искупление гордыни через ответственность, где магия стала не инструментом власти, а щитом для человечества.

Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел)

Капитан Марвел. Фото © Кадр из фильма «Капитан Марвел», режиссёры Анна Боден, Райан Флек, сценаристы Анна Боден, Райан Флек, Женева Робертсон-Дуорет и др. / Kinopoisk

Легендарная супергероиня Marvel, чья история началась с карьеры отважного пилота ВВС США. Её судьба изменилась после эксперимента, в ходе которого её ДНК слилась с генами инопланетной расы крии. Это подарило ей невероятную силу, полёт, энергетические проекции и устойчивость к космическим угрозам. На протяжении десятилетий она носила разные имена: Бинар — в честь связи со звёздной энергией, Птица войны — как символ бесстрашия и, наконец, Капитан Марвел — титул, ставший воплощением её роли защитницы вселенной.

Кэрол — универсальный солдат, сотрудничавший с Мстителями, Стражами Галактики и даже Людьми Х, сочетая военную дисциплину с космической миссией. Её статус символа женской силы укрепился после экранизации 2019 года, где она не только сражалась с межгалактическими угрозами, но и раскрыла тайны своего прошлого. Дэнверс остаётся одной из самых могущественных героинь Marvel, чья воля и способности бросают вызов даже самым масштабным кризисам.

Т’Чалла (Чёрная пантера)

Т’Чалла — легендарный правитель Ваканды, продолжатель многовековой династии, чья судьба связана с мистическим титулом Чёрной пантеры. Он принял мантию короля и защитника после трагической утраты отца, став символом единства для своего технологически продвинутого, но скрытного народа. В кинематографе его образ воплотил Чедвик Боузман: от дебюта в «Противостоянии» (2016) до культовой роли в сольном фильме «Чёрная пантера» (2018), который стал феноменом поп-культуры.

Чёрная пантера. Фото © Кадр из фильма «Чёрная пантера», режиссёр Райан Куглер, сценаристы Райан Куглер, Джо Роберт Коул, Стэн Ли и др. / Kinopoisk

В 2023 году, воскрешённый Халком, Т’Чалла встал на защиту Земли в решающей битве с Таносом. Победа вернула его в Ваканду, где он воссоединился с семьёй, но спустя год неожиданно угас из-за таинственной болезни. Его уход стал не только потерей для королевства, но и метафорой хрупкости даже самых могущественных героев. История Т’Чаллы — это наследие силы, мудрости и достоинства, оставленное миру как напоминание о том, что истинное величие выше физического существования.

Ванда Максимофф (Алая ведьма)

Ванда Максимофф, сестра-близнец Пьетро, родилась в вымышленном государстве Соковия, погружённом в хаос и нищету. Отчаявшись спасти родину, близнецы добровольно стали подопытными «Гидры», чьи эксперименты с древними артефактами пробудили в Ванде хаотическую магию — телекинез и способность переписывать саму реальность. После краха «Гидры» они присоединились к Альтрону, но, увидев масштабы разрушений, перешли на сторону Мстителей, став их неоднозначными союзниками.

Во время гражданской войны Ванда, поддержавшая Капитана Америку в идеологическом противостоянии, была заключена в секретную тюрьму «Рафт» за неконтролируемую силу. Её освобождение Стивом Роджерсом стало поворотным моментом: отныне она больше не жертва обстоятельств, а воин, выбирающий свою судьбу. Эти события заложили основу для её трансформации в Алую ведьму — фигуру, балансирующую между искуплением и трагедией.

Алая ведьма. Фото © Кадр из сериала «Ванда/Вижн», режиссёр Мэтт Шекман, сценаристы Питер Камерон, Mackenzie Dohr, Laura Donney и др. / Kinopoisk

Marvel: хронология по сюжету

Кинематографическая вселенная Marvel (MCU) — это сложное переплетение историй, где события фильмов и сериалов происходят в разное время. Главные цифры, которые надо знать о франшизе: снято больше 30 фильмов, заработавших в прокате больше 31 млрд долларов. Помимо полнометражных фильмов выпущено также семь сериалов, два спешела и мультсериал. Тем, кто хочет погрузиться в этот увлекательный мир, важно понимать разницу между хронологическим порядком (события в рамках вселенной) и порядком выпуска (даты выхода фильмов в реальном мире). По состоянию на март 2025 года фильмы франшизы можно расположить в следующем порядке хронологии вселенной Marvel:

«Первый мститель», «Агент Картер», «Капитан Марвел», «Железный человек», «Железный человек – 2», «Невероятный Халк», «Забавный случай по дороге к молоту Тора», «Тор», «Консультант», «Мстители», «Образец 47», «Тор-2: Царство тьмы», «Железный человек – 3», «Да здравствует король», «Первый мститель: Другая война», «Стражи Галактики», «Стражи Галактики. Часть 2», «Я есть Грут» (1–2 сезоны), «Сорвиголова» (1 сезон), «Джессика Джонс» (1 сезон), «Мстители: Эра Альтрона», «Человек-муравей», «Сорвиголова» (2 сезон), «Люк Кейдж» (1 сезон), «Железный кулак» (1 сезон), «Защитники», «Первый мститель: Противостояние», «Чёрная вдова», «Чёрная пантера», «Человек-паук: Возвращение домой», «Каратель» (1 сезон), «Доктор Стрэндж», «Джессика Джонс» (2 сезон), «Люк Кейдж» (2 сезон), «Железный кулак» (2 сезон), «Сорвиголова» (3 сезон), «Тор: Рагнарёк», «Каратель» (2 сезон), «Джессика Джонс» (3 сезон), «Человек-муравей и Оса», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», «Локи» (1 сезон), «Что, если…?» (1 сезон), «Ванда/Вижн», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Сокол и Зимний солдат», «Человек-паук: Вдали от дома», «Вечные», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Соколиный глаз», «Лунный рыцарь», «Чёрная пантера: Ваканда навеки», «Эхо», «Женщина-Халк: Адвокат», «Мисс Марвел», «Тор: Любовь и гром», «Ночной оборотень», «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск».

А теперь познакомимся с основными фильмами франшизы подробней.

«Сага бесконечности». Первая фаза

«Железный человек» (2008)

«Железный человек». Фото © Кадр из фильма «Железный человек», режиссёр Джон Фавро, сценаристы Марк Фергус, Хоук Остби, Артур Маркам и др. / Kinopoisk

Миллиардер-изобретатель Тони Старк, попав в плен к афганским террористам, получает приказ сконструировать оружие Судного дня. Вместо этого втайне от захватчиков он создаёт высокотехнологичную броню и совершает побег. Вернувшись в США, Старк раскрывает опасный заговор в руководстве собственной фирмы. Решив действовать радикально, он использует своё последнее творение для наведения порядка в компании...

«Невероятный Халк» (2008)

Учёный Брюс Бэннер ищет способ излечиться от своего необычного состояния, при котором эмоциональный стресс вызывает его трансформацию в гигантского зелёного монстра, известного как Халк. Скрываясь от военных, стремящихся его захватить, Брюс приближается к созданию лекарства. Однако его усилия оказываются тщетными, когда Халк сталкивается с новым, чрезвычайно мощным противником.

«Железный человек – 2» (2010)

Спустя полгода после раскрытия личности Железного человека миллиардер-изобретатель Тони Старк сталкивается с давлением. Общественность требует от него передать технологию уникальной киберброни Правительству США. Старк отказывается, опасаясь, что секреты попадут не в те руки. Тем временем Иван Ванко, сын русского учёного, некогда работавшего на Старка и лишённого всего, готовит месть, создавая собственное высокотехнологичное оружие.

«Тор» (2011)

Эпическое повествование охватывает и Землю, и царство богов Асгард. Главный герой — Могучий Тор, сильный, но заносчивый воин, чьи безрассудные деяния разжигают в Асгарде древний конфликт. В наказание его ссылают на Землю, лишая сил и обрекая на жизнь среди простых смертных...

«Тор». Фото © Кадр из фильма «Тор», режиссёр Кеннет Брана, сценаристы Эшли Миллер, Зак Стенц, Дон Пэйн и т.д. / Kinopoisk

«Первый мститель» (2011)

Стив Роджерс добровольно соглашается на эксперимент, превращающий его в суперсолдата, прозванного Первым мстителем. Роджерс, Баки Барнс и Пегги Картер вступают в американскую армию, чтобы противостоять враждебной «Гидре», которой руководит безжалостный Красный череп.

«Мстители» (2012)

Локи возвращается с подкреплением, и на этот раз угроза порабощения нависла над всей Землёй. Чтобы предотвратить катастрофу, Ник Фьюри, директор Щ.И.Т., собирает элиту защитников. Под руководством Капитана Америки объединяются Железный человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный глаз и Чёрная вдова, чтобы дать отпор захватчикам и спасти человечество.

«Мстители». Фото © Кадр из фильма «Мстители», режиссёр Джосс Уидон, сценаристы Джосс Уидон, Зак Пенн / Kinopoisk

Кроме того, в эту фазу входят короткометражные фильмы Marvel One-Shots: «Консультант» (2011), «Забавный случай по дороге к молоту Тора» (2011) и «Объект 47» (2012).

«Сага бесконечности». Вторая фаза

«Тор-2: Царство тьмы» (2013)

Могучему Тору снова предстоит сражение за восстановление баланса в Галактике, когда он столкнётся с древней инопланетной цивилизацией, возглавляемой коварным Малекитом, стремящимся распространить тьму на девять миров. Перед лицом врага, превосходящего по силе даже Одина и всех воинов Асгарда, Тор должен мобилизовать все свои силы для решающей схватки.

«Первый мститель: Другая война» (2014)

После уникальных событий, объединивших Мстителей, Стив Роджерс, больше известный как Капитан Америка, оседает в столице США, стараясь привыкнуть к реалиям современной жизни. Однако обрести спокойствие ему не удаётся — когда он приходит на помощь своему напарнику из организации Щ.И.Т., Стив оказывается втянутым в опасную интригу, угрожающую безопасности всего мира. Чтобы раскрыть коварный заговор, Капитан Америка объединяет усилия с Чёрной вдовой, а позже к их команде присоединяется новый союзник по имени Сокол.

«Стражи Галактики» (2014)

Смелый авантюрист Питер Квилл случайно становится обладателем загадочного артефакта, который необходим безжалостному и могущественному злодею Ронану, замышляющему покорить всю вселенную. В результате Питер оказывается в эпицентре межпланетной погони, где на кону — его собственная жизнь. Единственный шанс выжить — объединиться с командой необычных и нелюдимых напарников: воинственным енотом по прозвищу Ракета, человекоподобным деревом по имени Грут, опасной и решительной Гаморой, а также одержимым местью Драксом, известным как Разрушитель.

«Стражи Галактики». Фото © Кадр из фильма «Стражи Галактики», режиссёр Джеймс Ганн, сценаристы Джеймс Ганн, Николь Перлман, Дэн Абнетт и др. / Kinopoisk

«Мстители: Эра Альтрона» (2015)

Человечество вновь оказывается на грани уничтожения. На этот раз угрозой становится Альтрон — искусственный интеллект, ранее созданный с целью защиты планеты от любых опасностей. Но, придя к выводу, что основная опасность исходит от самих людей, Альтрон решает уничтожить человечество. После распада международной организации Щ.И.Т. у мира практически не остаётся шансов противостоять такому могущественному противнику. В отчаянии люди снова обращаются за помощью к Мстителям — самым сильным супергероям Земли.

«Человек-муравей» (2015)

Обладая уникальной способностью уменьшаться до крошечных размеров, но при этом сохранять невероятную силу, мошенник Скотт Лэнг оказывается перед непростой задачей: он должен стать настоящим героем и помочь своему наставнику, доктору Хэнку Пиму, сохранить в секрете технологию костюма Человека-муравья, чтобы она не попала в руки опасных противников нового поколения.

«Человек-муравей». Фото © Кадр из фильма «Человек-муравей», режиссёр Пейтон Рид, сценаристы Адам Маккей, Пол Радд, Стэн Ли и др. / Kinopoisk

«Сага бесконечности». Третья фаза

Третья фаза — заключительная часть «Саги бесконечности». Действие третьей фазы происходит во времена разногласий между супергероями, возникших после нападения Альтрона на Землю. В разгар конфликтов Мстителей появляется ряд новых героев, таких как Доктор Стрэндж, Чёрная пантера, Богомол, Человек-паук, Валькирия, Окойя, Шури и Капитан Марвел.

Фильмы третьей фазы:

«Первый мститель: Противостояние» (2016);

«Доктор Стрэндж» (2016);

«Стражи Галактики. Часть 2» (2017);

«Человек-паук: Возвращение домой» (2017);

«Тор: Рагнарёк» (2017);

«Чёрная пантера» (2018);

«Мстители: Война бесконечности» (2018);

«Человек-муравей и Оса» (2018);

«Капитан Марвел» (2019);

«Мстители: Финал» (2019);

«Человек-паук: Вдали от дома» (2019).

«Сага Мультивселенной». Четвёртая фаза

Действие четвёртой фазы разворачивается после битвы за Землю, когда Мстители воскрешают всех жертв щелчка Таноса. В этот период представлено много новых героев, таких как Моника Рамбо, Сильвия Лафейдоттир, Елена Белова, Шан-Чи, Сюй Сялин, Вечные, Кейт Бишоп, Лунный рыцарь, Алый скарабей, Америка Чавес, Мисс Марвел, Женщина-Халк, Ночной оборотень, Железное сердце и Космо. Впервые в хронологии Marvel к фильмам присоединились сериалы, дополняющие сюжет.

Фильмы четвёртой фазы:

«Чёрная вдова» (2021);

«Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021);

«Вечные» (2021);

«Человек-паук: Нет пути домой» (2021);

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022);

«Тор: Любовь и гром» (2022);

«Чёрная пантера: Ваканда навеки» (2022);

«Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» (2022).

«Чёрная вдова». Фото © Кадр из фильма «Чёрная вдова», режиссёр Кейт Шортланд, сценаристы Эрик Пирсон, Жаклин Шеффер, Нед Бенсон / Kinopoisk

«Сага Мультивселенной». Пятая фаза

Пятая фаза продолжает «Сагу Мультивселенной», связывая старых и новых героев перед лицом общей угрозы — мультивселенского кризиса.

Фильмы пятой фазы:

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» (февраль 2023 года);

«Стражи Галактики. Часть 3» (май 2023 года);

«Капитан Марвел – 2» (ноябрь 2023 года);

«Дэдпул и Росомаха» (июль 2024 года);

«Капитан Америка: Новый мир» (февраль 2025 года);

«Громовержцы» (май 2025).

«Сага Мультивселенной». Шестая фаза

Финальная часть киновселенной Marvel погружает зрителей в масштабное приключение по альтернативным реальностям, где появляются новые воплощения знакомых героев. В центре истории «Саги Мультивселенной» — путешествия между мирами и неожиданные встречи с альтернативными версиями персонажей. На этот раз Мстителям предстоит схлестнуться с Доктором Думом, роль которого исполнит Роберт Дауни – младший. Помимо этого в грядущих фильмах появятся герои из других частей «Саги Мультивселенной», включая Человека-паука в исполнении Тома Холланда.

Предполагаемые даты выхода фильмов:

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — июль 2025 года;

«Мстители: Судный день» — 1 мая 2026 года;

«Мстители: Секретные войны» — 7 мая 2027 года.

Однако эти даты не являются окончательными, и премьеры могут перенести. Шестая фаза включает в себя все проекты Marvel Studios с июля 2025 года по май 2027 года. Walt Disney Studios Motion Pictures выступит дистрибьютором фильмов, а телесериалы будут выходить на стриминг-сервисе Disney+. Кевин Файги выступит продюсером всех фильмов и исполнительным продюсером всех телесериалов фазы.

Сериал «Ванда/Вижн»

В сентябре 2018 года Marvel приступила к созданию нескольких мини-сериалов, посвящённых героям своей киновселенной, и среди первых проектов оказалась история о Алой ведьме и Вижне. Так родился сериал «Ванда/Вижн» (WandaVision), где главные роли исполнили Элизабет Олсен и Пол Беттани. Сюжет разворачивается спустя три недели после событий фильма «Мстители: Финал»: Ванда Максимофф и Вижн ведут безмятежную, почти идеальную семейную жизнь в городке Уэствью, скрывая свои уникальные способности. Погружаясь в разные эпохи телевизионных ситкомов, герои постепенно начинают понимать, что окружающая их реальность далека от настоящей…

«Ванда/Вижн». Фото © Кадр из сериала «Ванда/Вижн», режиссёр Мэтт Шекман, сценаристы Питер Камерон, Mackenzie Dohr, Laura Donney и др. / Kinopoisk

Новости франшизы

Вышел русский трейлер фильма «Фантастическая четвёрка». Премьера запланирована на 25 июля.

Стартовали съёмки сериала про Вижна с Полом Беттани. Премьера ожидается в 2026 году.

Появились первые кадры «Человека-паука: За пределами вселенных». Премьера намечена на 4 июня 2027 года.

Вышел финальный трейлер блокбастера «Громовержцы» от Marvel. В фильме предусмотрены две дополнительные сцены, которые играют важную роль в развитии киновселенной Marvel.

Выпущен анонс комикса Fantastic Four: First Steps. Он расскажет предысторию команды из фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Комикс поступит в продажу 2 июля 2025 года.

Анонсирован комикс «Хищник убивает вселенную Marvel». По сюжету Хищник-король превратил Землю в охотничий заповедник и начал охоту на героев и злодеев Marvel. Первый выпуск комикса запланирован на 13 августа 2025 года.

В сцене после титров нового супергеройского фильма «Громовержцы» персонажи спорят о названии команды: русский супергерой Красный Страж предлагает вариант «AvengerZ», обыгрывая связь с «Мстителями» и аллюзию на российскую военную символику, что вызвало волну негатива в украинском сегменте соцсети X.

Авторы Андрей Соколов