Что мы увидели в трейлере 3 сезона «Игра в кальмара»: интересные факты, безумные теории и пасхалки

Помните тот момент из финала второго сезона «Игры в кальмара», когда нам показали (почти) гибель Ги Хуна? Так вот, забудьте всё, что вы знали! Первые секунды тизера буквально выносят мозг — охранники притаскивают гроб, а из него как ни в чём не бывало выбирается наш главный герой. Почему Фронтмен решил вернуть Кихуна в игру? Скорее всего, для демонстрации абсолютной власти организаторов. Мол, даже если ты думаешь, что выбрался, — фигушки, мы вернём тебя обратно и заставим играть по нашим правилам. А может, всё проще — VIP-персоны требуют зрелищ, а Ги Хун как никто другой умеет устраивать драму. Похоже, третий сезон «Игры в кальмара» обещает быть настоящей мясорубкой для нервов!

Что нового показали в трейлере 3-го сезона «Игры в кальмара»

В третьем сезоне «Игры в кальмара» будут сражения между красной и синей командами.

Новый тизер третьего сезона «Игры в кальмара» показывает нам автомат, который выдаёт шарики двух цветов. И эта, казалось бы, невинная лотерея на поверку оказывается началом кошмара. Игроки получают жилеты в соответствии с цветом шарика — красные или синие. Теперь они не могут выбирать команду сами — на всё воля судьбы. И уже в следующих кадрах мы видим участников в этих жилетах на каких-то боевых аренах! Очевидно, создатели решили не мелочиться и устроить самую настоящую битву между командами. А на стенах — таймеры. Похоже, игрокам придётся либо победить противника, либо уложиться в отведённое время, иначе... ну, вы понимаете. Новый формат игры выглядит куда более жестоким и беспощадным, чем всё, что мы видели раньше.

Какие игры будут в 3-м сезоне «Игры в кальмара»

Родственники окажутся в разных командах в новом сезоне Игры в кальмара. Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

Тизер «Игры в кальмара» безжалостно намекает на то, что третий сезон разобьёт нам сердца. Судите сами — сын пожилой женщины вытягивает синий шарик, а мама — красный. Какой психологический ужас ждёт участников, когда им, возможно, придётся сражаться против родных и близких? Ги Хун и Мин Су оказались в одной команде, но другим повезло меньше. Представьте себе сцену, где мать должна победить сына, чтобы выжить самой. А друг Таноса тоже получил красный жетон — значит ли это, что некоторые дружеские союзы сохранятся? Netflix явно решил выжать из нас все слёзы до последней капли!

«Игра в кальмара» 3 сезон: Бунт в системе и предатели в розовых комбинезонах

Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

Один из самых интригующих моментов тизера 3-го сезона «Игра в кальмара»— женщина-охранница, которая ползёт по вентиляции, а потом куда-то сбегает. Если вы смотрели второй сезон, то наверняка помните её колебания и сомнения в правильности происходящего. В новом видео мы видим её с зажигалкой в архиве! Неужели она решила спалить все записи предыдущих игр и тем самым обрушить систему? Похоже, третий сезон «Игры в кальмара» предложит нам не только противостояние между игроками, но и внутренний конфликт в рядах организаторов. А что насчёт игрока №246? По всем законам жанра он должен был погибнуть в конце второго сезона, но мы отчётливо видим его в зелёной форме с отслеживающим устройством. Возможно, именно наша бунтарка-охранница помогла ему избежать смерти и теперь вместе они готовят нечто грандиозное.

VIP-персоны и их грязные тайны в 3-м сезоне «Игры в кальмара»

Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

Впервые тизер показывает нам VIP-гостей не в их золотых масках, а за роскошным ужином. И — внимание! — среди них есть женщина. Почему это важно? В первом сезоне «Игры в кальмара» все VIP-персоны были исключительно мужчинами. Что это — просто расширение состава или намёк на каких-то новых игроков в этой большой игре? Судя по всему, 3-й сезон «Игры в кальмара» решил копнуть глубже и показать нам тех, кто на самом деле дёргает за ниточки. А что, если среди них окажутся знакомые лица? Только представьте, какой бомбой может стать раскрытие личности тех, кто наслаждается человеческими страданиями!

Полицейский на тропе войны: возмездие близко

Полицейский проникнет на остров в третьем сезоне «Игры в кальмара». Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

Неожиданный поворот — в тизере мы видим полицейского, прибывающего на остров. Причём он там совершенно один, без команды поддержки. После предательства капитана во втором сезоне «Игры в кальмара» мы могли бы подумать, что надежды на вмешательство правоохранительных органов нет. Но не тут-то было! Что будет, если полицейский объединит силы с бунтующей охранницей? А ведь именно это, похоже, и готовят нам создатели. Двое против целой армии организаторов — звучит как самоубийство, но в мире «Игры в кальмара» и не такое бывало. Возможно, именно этот альянс станет той силой, которая наконец-то сможет положить конец кровавым игрищам.

Ребёнок как символ надежды: последний козырь 3-го сезона «Игры в кальмара»

Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

Тизер 3-го сезона «Игры в кальмара» заканчивается на пронзительной ноте — из темноты доносится плач ребёнка. И этот звук может быть ключом ко всей истории. Помните беременную участницу №222 из второго сезона? Фронтмен проявлял к ней необычное внимание и заботу. Что, если её ребёнок не просто выжил, а стал тем самым элементом, который пробудит человечность в организаторах? Психология Фронтмена — одна из самых сложных и интересных в сериале. Рождение ребёнка посреди всего этого кошмара может стать символом новой жизни и надежды. И, возможно, именно это противопоставление невинности и жестокости наконец-то заставит Фронтмена пересмотреть свои взгляды и встать на сторону Ги Хуна.

Загадка игрока №246: воскрешение из мёртвых

Игрок номер 246 чудом выжил в «Игре в кальмара» и вернётся в третьем сезоне. Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

В мельком показанных кадрах можно заметить мужчину в зелёной форме с отслеживающим устройством в ухе. Внимательные зрители узнают в нём игрока №246, чья судьба, казалось бы, была решена в финале прошлого сезона. Как он выжил? Кто ему помог? И какую роль он сыграет в новых событиях? Если его спасла женщина-охранница, то перед нами вырисовывается целая подпольная сеть сопротивления внутри организации. А что, если он работает «под прикрытием» и собирает информацию для внешнего мира? В любом случае, его появление — одна из самых интригующих загадок нового сезона. И мы уже предвкушаем, как вместе с Кихуном он устроит настоящий переполох в рядах организаторов.