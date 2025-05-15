Последний звонок 2025: Как выпускники школ отмечают этот праздник Последний звонок — это праздник окончания учебного года у выпускников 9-х и 11-х классов. Школы самостоятельно назначают дату торжества, но обычно праздник проходит 25 мая. Об истории и традициях этого дня читайте подробнее в материале Life.ru. 14 мая, 21:27 В конце мая для всех выпускников школ прозвенит последний звонок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA

Последний звонок — это важное событие для каждого ученика 9-го и 11-го класса, который завершает свой школьный путь. Праздник обычно проходит в виде торжественной линейки, где звучат трогательные стихотворения в адрес учителей, родителей. Выпускники, обычно 11-го класса, танцуют вальс, а один из первоклассников подаёт звонок, символизирующий окончание для одних очередного класса, для других — вовсе школьной поры. Это мероприятие обычно проводится в конце мая, в промежутке между завершением учебного года и началом выпускных экзаменов.

Когда отмечают последний звонок в 2025 году

Обычно последний звонок проводят в конце мая, в завершение учебного года. Раньше каждая образовательная организация сама решала, какого числа проводить это торжество. Однако сегодня этим вопросом занимается Министерство просвещения России, оно каждый год устанавливает рекомендованную для проведения праздника дату. Конечно, школы всё так же могут сами решать, когда отмечать это событие, но в основном они прислушиваются к ведомству.

Чаще всего последний звонок проходит 25 мая, но так как в 2025 году это будет воскресенье, праздник перенесли на день раньше, на 24 мая.

Какая официальная дата выпускного вечера в 2025 году

Помимо последнего звонка школьников ждёт ещё выпускной вечер. В России он традиционно проходит в конце июня и знаменует собой завершение учебного года и всех экзаменов — ЕГЭ и ОГЭ.

В 2025 году Министерство просвещения России для проведения выпускных выбрало 28 июня, субботу. Выпускников ожидают торжественные церемонии и концерты. По традиции после официальной части вчерашние школьники соберутся, чтобы встретить первый рассвет своей взрослой жизни, оставляя школьные годы позади.

Последний звонок отмечается до масштабного выпускного вечера. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

История и значение праздника

Массово последний звонок празднуется не так давно, начиная лишь с 70-х годов прошлого века, именно тогда это торжество стали отмечать на территории всего СССР.

Однако впервые его провели ещё 25 мая 1948 года в московской школе № 182, ныне № 1388. Идея принадлежала заслуженному советскому педагогу Фёдору Брюховецкому, который придумал множество школьных традиций, направленных на сплочение учеников.

Выбор даты праздника не был случайным: 25 мая символизирует завершение учебного года, а для некоторых учеников — окончание школьного пути. В этот день старшеклассники слышат свой последний звонок, проходят с выпускными лентами на груди и ожидают предстоящих экзаменов.

Массово последний звонок начали отмечать в 70-е годы. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Юрий Набатов

Традиции последнего звонка в России

Как и у любого праздника, у последнего звонка тоже есть свои традиции.

Последний звонок — это особенный и волнующий момент как для выпускников, так и для их учителей и близких. На торжественной линейке, которая собирает всех в школьном дворе или актовом зале, звучит гимн, после чего директор обращается к ученикам с поздравлениями и вручает награды особо отличившимся.

Внешний вид выпускников также является важной частью этого события. Если парни выбирают чаще всего современные костюмы, то девушки нередко одеваются в традиционные коричневые платья с белыми фартуками и воротничками, аналогичные школьной форме времён Советского Союза. Не забывают выпускники и о лентах, на которых указан год выпуска, — этот атрибут последнего звонка до сих пор остаётся популярным.

Также по традиции проходят концерты, на которых ученики демонстрируют свои таланты: это танцы, чтение стихов и исполнение песен. Иногда приглашают сторонних артистов, что придаёт мероприятию оттенок профессионального шоу.

Неотъемлемой частью праздника является школьный вальс. Эта традиция с каждым годом охватывает всё больше российских школ, где выпускники либо танцуют все вместе, либо выступают парами. К примеру, в Тюмени с 2012 года проводится уникальное мероприятие «Вальс на набережной», собирающее сотни выпускников в одном танце.

На последнем звонке обычно танцуют вальс. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Кульминацией праздника становится последний звонок — самый трогательный и значимый момент. В соответствии с обычаями один из выпускников сажает на плечо первоклассницу с колокольчиком и проходит мимо всей линейки. Звон колокольчика символизирует окончание школьной поры, наполняя сердца радостью и грустью одновременно. Завершает праздник прощальная песня, после которой запускают воздушные шары или даже отпускают голубей в небо — каждый выбирает свой способ сказать «до свидания» школе. Этот день оставляет незабываемые воспоминания и навсегда остаётся в сердцах всех участников.

Как отмечают окончание школы в других странах

Окончание учебного года отмечается в разных странах по-разному. В США, например, этот момент превращается в грандиозное событие: выпускники собираются на торжественную линейку и бал, куда парни одеваются в классические костюмы, а девушки надевают вечерние платья. Важно прийти в паре, а не поодиночке. На балу выбирают короля и королеву школы.

В США выпускной — тоже очень важное событие. Фото © ТАСС / Zuma

В Великобритании же с размахом отмечают окончание университета. А вот выпускники школ на скромном собрании получают награды, а затем отправляются на барбекю. Традицией у них стало обмениваться пожеланиями, которые они пишут друг другу на футболках, или покупать свитеры с годом выпуска.

В Германии окончание школы проходит в неформальной обстановке. Учителя поздравляют выпускников шутками, а те проводят конкурсы и розыгрыши, даря педагогам футболки с весёлыми принтами.

Каждая традиция отражает уникальные культурные особенности, но везде царит дух радости и торжества.

Интересные факты о празднике

Последний звонок отмечают гуляньями и концертами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA

В 2024 году в России родители одиннадцатиклассников в среднем потратили около 17 тысяч рублей на организацию выпускного, а для девятиклассников расходы составили около 12 тысяч. Эти суммы не включают в себя затраты на праздничные наряды для детей, а значит, итоговые числа были ещё внушительнее.

В большинстве случаев последний звонок отмечают в школьных стенах. В этот день ученики также посещают кафе, тематические парки, отправляются на прогулки на теплоходах или просто гуляют с друзьями.

Опираясь на опросы, 82% россиян уверены, что последний звонок является важным событием для школьников, которое запоминается на всю жизнь. Тем не менее 8% респондентов считают этот праздник лишним.

В 2023 году последний звонок в селе Зудово Новосибирской области был организован лишь для одной ученицы, поскольку она была единственной одиннадцатиклассницей.

В прошлом году последний звонок прозвучал более чем для 2,3 миллиона школьников по всей стране.

Авторы Андрей Ананьев