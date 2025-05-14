Самая мощная вспышка года зафиксирована на Солнце
ИКИ РАН: На Солнце зафиксировали крупнейшую вспышку в 2025 году — уровня X2.7
Вспышка на Солнце. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
В среду, 14 мая, на Солнце была зафиксирована крупнейшая вспышка за этот год — уровня X2.7. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ. Накануне учёные также сообщали о крупной вспышке, однако та достигла уровня в 2,5 меньше — Х1.2.
«На Солнце в 11:16 по московскому времени зарегистрирована вспышка уровня X2.7 — самая крупная в текущем году», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru представил календарь магнитных бурь на май 2025 года. Сила возмущений будет колебаться от умеренной до высокой. Магнитные бури могут негативно сказаться на самочувствии людей и работе электроники. Самые сильные вспышки ожидаются 2, 5, 6 и 7 мая. Магнитное поле будет нестабильным 1, 8, 10, 18, 19, 20 и 21 мая.