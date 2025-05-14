Самая мощная вспышка года зафиксирована на Солнце

В среду, 14 мая, на Солнце была зафиксирована крупнейшая вспышка за этот год — уровня X2.7. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ. Накануне учёные также сообщали о крупной вспышке, однако та достигла уровня в 2,5 меньше — Х1.2.