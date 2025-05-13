На Солнце впервые за полтора месяца зафиксировали вспышку самого высокого уровня

Впервые с марта месяца на Солнце зафиксировали вспышку уровня Х. Она произошла на западном краю и имеет балл Х1.2. Максимальное излучение зарегистрировано в 18:38 мск. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Солнце прямо сейчас регистрируется вспышка уровня X. Предварительный балл — X1.2. Это первое событие данного класса после примерно 1,5-месячного перерыва», — рассказали в лаборатории.

Последний раз вспышка сравнимого уровня наблюдалась 28 марта этого года и имела балл X1.1

Солнечные вспышки классифицируются на пять категорий: A, B, C, M и X, в зависимости от уровня рентгеновского излучения. Наименьший класс A0.0 соответствует мощности излучения, равной 10 нВт на квадратный метр на орбите Земли. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в десять раз. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.