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13 мая, 16:46

На Солнце впервые за полтора месяца зафиксировали вспышку самого высокого уровня

На Солнце зафиксировали вспышку уровня X после 1,5-месячного перерыва

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / This Lama

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / This Lama

Впервые с марта месяца на Солнце зафиксировали вспышку уровня Х. Она произошла на западном краю и имеет балл Х1.2. Максимальное излучение зарегистрировано в 18:38 мск. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Солнце прямо сейчас регистрируется вспышка уровня X. Предварительный балл — X1.2. Это первое событие данного класса после примерно 1,5-месячного перерыва», — рассказали в лаборатории.

Последний раз вспышка сравнимого уровня наблюдалась 28 марта этого года и имела балл X1.1

Солнечные вспышки классифицируются на пять категорий: A, B, C, M и X, в зависимости от уровня рентгеновского излучения. Наименьший класс A0.0 соответствует мощности излучения, равной 10 нВт на квадратный метр на орбите Земли. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в десять раз. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

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Напомним, что 30 марта 2025 года на Солнце произошло пять вспышек предпоследнего класса мощности М. Первое событие было зафиксировано в 00:38. После этого последовали ещё четыре вспышки, мощность которых варьировалась от M1.4 до M1.9. Все эти вспышки происходили в пределах одной солнечной группы пятен под номером 4048.

Полина Никифорова
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