На Солнце впервые за полтора месяца зафиксировали вспышку самого высокого уровня
На Солнце зафиксировали вспышку уровня X после 1,5-месячного перерыва
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Впервые с марта месяца на Солнце зафиксировали вспышку уровня Х. Она произошла на западном краю и имеет балл Х1.2. Максимальное излучение зарегистрировано в 18:38 мск. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«На Солнце прямо сейчас регистрируется вспышка уровня X. Предварительный балл — X1.2. Это первое событие данного класса после примерно 1,5-месячного перерыва», — рассказали в лаборатории.
Последний раз вспышка сравнимого уровня наблюдалась 28 марта этого года и имела балл X1.1
Солнечные вспышки классифицируются на пять категорий: A, B, C, M и X, в зависимости от уровня рентгеновского излучения. Наименьший класс A0.0 соответствует мощности излучения, равной 10 нВт на квадратный метр на орбите Земли. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в десять раз. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.
Напомним, что 30 марта 2025 года на Солнце произошло пять вспышек предпоследнего класса мощности М. Первое событие было зафиксировано в 00:38. После этого последовали ещё четыре вспышки, мощность которых варьировалась от M1.4 до M1.9. Все эти вспышки происходили в пределах одной солнечной группы пятен под номером 4048.