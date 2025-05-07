Бесконечная гроза: Названо место на Земле, где вспышки молний не заканчиваются никогда

Уникальное метеорологическое явление наблюдается в Венесуэле, в районе озера Маракайбо, а именно у впадения реки Кататумбо. Здесь грозовые разряды происходят с поразительной частотой — практически непрерывно. Специалисты назвали этот феномен «Молниями Кататумбо». Научное обоснование этому феномену дали специалисты, их труды опубликованы в научном журнале Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics.

Это явление также широко известен под именами «Вечная гроза Венесуэлы» или «Маяк Маракайбо». Его интенсивность поражает: по оценкам учёных, в минуту здесь может происходить до 28 молниевых разрядов, а за ночь их общее число порой достигает 20 000.

Максимальная активность приходится на месяцы с мая по октябрь, причём грозы наиболее часты в тёмное время суток, примерно с 19:00 до 04:00. Причину этого явления исследователи видят в особом сочетании местных географических и климатических условий, а также в высоком содержании метана в воздухе, характерном для этой болотистой зоны.