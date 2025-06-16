Два сильнейших взрыва подряд произошли в одной точке Солнца, на Землю идёт X-вспышка

Вторая за сутки мощная вспышка зафиксирована в активной солнечной области 4114, расположенной в данный момент напротив Земли. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, мощность нового взрыва составила M6.4, а пик излучения пришёлся на 12:38 мск.

Данная вспышка является самой сильной в текущем месяце. Она произошла последовательно в одном и том же месте на Солнце, что и предыдущая. В связи с этим в течение ближайших суток прогнозируются вспышки ещё более высокого класса X.

В настоящее время сложно оценить суммарное воздействие этих событий на Землю. Учёные посчитали, что за последние 24 часа на Солнце произошло четыре выброса плазмы, однако основная их часть прошла мимо нашей планеты.

«Наблюдающийся всплеск активности на Солнце оценивается как один из самых крупных в текущем году. На данный момент признаков, что активность выдыхается, не наблюдается», — рассказали специалисты.