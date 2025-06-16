На Солнце заметили самую сильную вспышку в обращённой к Земле стороне

На Солнце зафиксировали самую сильную вспышку июня. Эпицентр этого взрыва находится в области 4114, которая обращена к нашей планете. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Мощнейшая вспышка на Солнце в сторону Земли. Видео © Telegram / Космическая погода — XRAS.RU

«Произошла самая крупная вспышка в июне (предварительный балл M8.5) в зоне прямого воздействия на планету», — говорится в сообщении лаборатории.

Астрономы предупреждают, что если подтвердится выброс массы, Землю ждёт прямой удар с того же направления, откуда пришли выбросы в начале июня. Они, напомним, вызвали магнитную бурю уровня G4.