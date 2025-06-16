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15 июня, 23:23

На Солнце заметили самую сильную вспышку в обращённой к Земле стороне

Вспышка на Солнце. Обложка © Лаборатория солнечной активности

Вспышка на Солнце. Обложка © Лаборатория солнечной активности

На Солнце зафиксировали самую сильную вспышку июня. Эпицентр этого взрыва находится в области 4114, которая обращена к нашей планете. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Мощнейшая вспышка на Солнце в сторону Земли. Видео © Telegram / Космическая погода — XRAS.RU

«Произошла самая крупная вспышка в июне (предварительный балл M8.5) в зоне прямого воздействия на планету»,говорится в сообщении лаборатории.

Внезапная магнитная буря началась на Земле и будет продолжаться несколько дней
Внезапная магнитная буря началась на Земле и будет продолжаться несколько дней

Астрономы предупреждают, что если подтвердится выброс массы, Землю ждёт прямой удар с того же направления, откуда пришли выбросы в начале июня. Они, напомним, вызвали магнитную бурю уровня G4.

Как сообщал Life.ru, после вспышки в начале месяца скорость солнечного ветра увеличилась в два раза. Она достигала 800 км/с и больше. В тот период магнитная буря продолжалась несколько дней.

Лия Мурадьян
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