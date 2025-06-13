Внезапная магнитная буря началась на Земле и будет продолжаться несколько дней

На Земле неожиданно разразилась магнитная буря средней силы, о которой не предупреждали предварительные прогнозы. Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщают, что её интенсивность может возрасти в течение дня.

«На Земле, начиная с 23 часов по Москве, зарегистрирована, и по состоянию на 4 утра не прекращается, магнитная буря, достигшая на текущий момент уровня G2.3», — заявили в лаборатории.

По словам учёных, текущий уровень бури (G2.3) превышает средний и способен повлиять на энергетические системы и распространение радиосигналов.

В лаборатории пояснили, что причины возникновения бури пока не ясны. Они добавили, что в последние часы приборы зафиксировали значительное увеличение плотности плазмы и силы магнитного поля в солнечном ветре, окружающем Землю. По их словам, скорость плазмы — ключевой показатель приближения выбросов корональной массы или потоков вещества из корональных дыр — остаётся неизменной. Более того, как они отметили, в геомагнитном прогнозе это событие отсутствовало.

Учёные также отмечают, что в ночь на 14 июня ожидалось воздействие крупной корональной дыры, расположенной в южном полушарии Солнца. Это позволяет предположить, что Земля сейчас находится под влиянием плотного потока вещества, образовавшегося на её краю.

Обычно внутри корональных дыр плазма разрежена, однако на их границах плотность может резко возрастать. Если в этот раз на Землю воздействует именно такая дыра, то скорость солнечного ветра, остающаяся пока стабильной, может начать увеличиваться раньше запланированного срока, уже сегодня, 13 июня.

«На данный момент можно утверждать, что планета раньше времени вступила в 2-3-дневный период нестабильной геомагнитной обстановки, характеризующийся сильными колебаниями геомагнитных индексов», — заключили в лаборатории.