Солнце обрушило на Землю крупнейший выброс корональной массы с начала года

На Солнце зафиксирован самый мощный в этом году выброс корональной массы, траектория которого направлена на Землю. Ожидается, что это вызовет сильные геомагнитные возмущения. Об этом сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.

«Крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован сегодня ночью на Солнце совокупностью космических средств слежения. Событие стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 03:05 по московскому времени в активной области № 4100», — сказал Богачёв в беседе с РИА «Новости».

Он указал на критически важное расположение этой области: она находится в центре видимого диска Солнца, практически на прямой линии, соединяющей Солнце и Землю. Учёный подчеркнул, что такое положение означает, что любое солнечное вещество, выброшенное из этой области, с высокой вероятностью достигнет Земли, не оставляя шансов на уклонение.