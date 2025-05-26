Учёные спрогнозировали всплеск магнитных бурь в конце мая

В мае многие испытывали недомогания, связанные с изменениями погоды — головные боли, усталость и бессонница сопровождали метеозависимых. Учёные из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН прояснили ситуацию.

Прогноз магнитных бурь на три дня. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Согласно прогнозу, 26 мая ожидается устойчивая магнитосфера. Вероятность слабых возмущений составляет около четверти, а риск начала магнитной бури — не более 12%. Уровень геомагнитного индекса не превысит 3,5, что не вызывает беспокойства даже у людей с повышенной чувствительностью к погодным изменениям.

Однако уже к 29 мая возможен рост солнечной активности: прогноз указывает на достижение индекса значения 5, что соответствует буре средней интенсивности. На следующий день возмущения могут продолжиться. Лишь к концу месяца, 31 мая, ситуация начнёт нормализоваться.

Прогноз магнитных бурь на месяц. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ