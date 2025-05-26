Мощная вспышка, близкая к высочайшему классу Х, произошла на Солнце
ИПГ: На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса M8.9
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25 мая в 19.30 по московскому времени на Солнце произошла сильная вспышка, почти достигшая наивысшего класса мощности. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики им. Фёдорова.
«25 мая в 19.30 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4089 (S05W53) зарегистрирована вспышка М8.9», — уточнили в ИПГ.
Вспышка длилась 18 минут. Класс M8 считается мощным и способным повлиять на радиосвязь и навигационные системы на Земле. Класс Х — следующий, максимальный по шкале. Вспышка 25 мая оказалась буквально на грани этого уровня.
Напомним, что в воскресенье на Солнце также была зафиксирована мощная вспышка класса X. 25 мая в 4:52 утра по Москве в группе пятен под номером 4098 была зафиксирована мощная вспышка X1.1. Она длилась 17 минут и произошла в рентгеновском диапазоне.