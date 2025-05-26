Мощная вспышка, близкая к высочайшему классу Х, произошла на Солнце

25 мая в 19.30 по московскому времени на Солнце произошла сильная вспышка, почти достигшая наивысшего класса мощности. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики им. Фёдорова.

«25 мая в 19.30 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4089 (S05W53) зарегистрирована вспышка М8.9», — уточнили в ИПГ.

Вспышка длилась 18 минут. Класс M8 считается мощным и способным повлиять на радиосвязь и навигационные системы на Земле. Класс Х — следующий, максимальный по шкале. Вспышка 25 мая оказалась буквально на грани этого уровня.