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26 мая, 00:53

Мощная вспышка, близкая к высочайшему классу Х, произошла на Солнце

ИПГ: На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса M8.9

Обложка. © Life.ru / Kandinsky 3.1

Обложка. © Life.ru / Kandinsky 3.1

25 мая в 19.30 по московскому времени на Солнце произошла сильная вспышка, почти достигшая наивысшего класса мощности. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики им. Фёдорова.

«25 мая в 19.30 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4089 (S05W53) зарегистрирована вспышка М8.9», — уточнили в ИПГ.

Вспышка длилась 18 минут. Класс M8 считается мощным и способным повлиять на радиосвязь и навигационные системы на Земле. Класс Х — следующий, максимальный по шкале. Вспышка 25 мая оказалась буквально на грани этого уровня.

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Напомним, что в воскресенье на Солнце также была зафиксирована мощная вспышка класса X. 25 мая в 4:52 утра по Москве в группе пятен под номером 4098 была зафиксирована мощная вспышка X1.1. Она длилась 17 минут и произошла в рентгеновском диапазоне.

Андрей Васильев
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