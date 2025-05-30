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30 мая, 09:41

Магнитная буря, из-за которой вам не по себе, продолжается уже 17 часов

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН: Магнитная буря продолжается 17 часов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lia Koltyrina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lia Koltyrina

Магнитная буря, начавшаяся в ночь на 29 мая, продолжается уже более 17 часов без перерывов, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Буря не ослабевает и не прерывается — на графиках скорости солнечного ветра и магнитного поля пока не видно ни малейших признаков снижения активности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что показатели остаются на уровне средней интенсивности. Утренние значения, приближавшиеся к уровню G3 (что соответствует сильной буре), в дальнейшем не повторялись.

К ключевым факторам текущей активности относят высокую скорость солнечного ветра, превышающую норму в два раза (до 800 км/с и выше), а также неблагоприятную «северную» ориентацию межпланетного магнитного поля, которая усиливает геомагнитные возмущения.

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Магнитные бури могут оказывать заметное влияние на самочувствие людей, особенно метеочувствительных. Во время геомагнитных возмущений нередко фиксируются жалобы на головные боли, усталость, перепады давления, раздражительность и ухудшение концентрации. Врачи отмечают, что такие симптомы связаны с нарушением адаптационных механизмов организма к изменениям магнитного поля Земли. Особенно уязвимы в такие периоды люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и нарушениями сна.

Начавшаяся в ночь на 29 мая магнитная буря продолжается без перерывов
Начавшаяся в ночь на 29 мая магнитная буря продолжается без перерывов

К слову, во время жары и магнитной бури важно, чтобы организм размялся, насытил кровь кислородом. Тогда последствия геоштормов могут вас и не коснуться вовсе. Ранее Life.ru рассказывал, что жара в Москве к выходным не отпустит.

Марина Фещенко
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