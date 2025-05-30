Магнитная буря, из-за которой вам не по себе, продолжается уже 17 часов

Магнитная буря, начавшаяся в ночь на 29 мая, продолжается уже более 17 часов без перерывов, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Буря не ослабевает и не прерывается — на графиках скорости солнечного ветра и магнитного поля пока не видно ни малейших признаков снижения активности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что показатели остаются на уровне средней интенсивности. Утренние значения, приближавшиеся к уровню G3 (что соответствует сильной буре), в дальнейшем не повторялись.

К ключевым факторам текущей активности относят высокую скорость солнечного ветра, превышающую норму в два раза (до 800 км/с и выше), а также неблагоприятную «северную» ориентацию межпланетного магнитного поля, которая усиливает геомагнитные возмущения.

Магнитные бури могут оказывать заметное влияние на самочувствие людей, особенно метеочувствительных. Во время геомагнитных возмущений нередко фиксируются жалобы на головные боли, усталость, перепады давления, раздражительность и ухудшение концентрации. Врачи отмечают, что такие симптомы связаны с нарушением адаптационных механизмов организма к изменениям магнитного поля Земли. Особенно уязвимы в такие периоды люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и нарушениями сна.