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30 мая, 02:17

Начавшаяся в ночь на 29 мая магнитная буря продолжается без перерывов

Обложка © Freepik / freepik

Обложка © Freepik / freepik

Магнитная буря, начавшаяся в ночь на 29 мая, продолжается до сих пор. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца при Институте космических исследований и Институте солнечно-земной физики Российской академии наук.

«На обстановку давят одновременно очень высокая скорость солнечного ветра, периодически поднимающаяся до 800 км/с и более (в 2 раза выше нормы). Также межпланетное магнитное поле стало северным, что негативно сказывается на геомагнитном прогнозе»,говорится в сообщении.

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По данным мониторинга, магнитная буря уровня G1 продолжалась и после полуночи 30 мая. На 5 утра 30 мая наблюдают геомагнитные возмущения в центральной части России. Учёные ожидают, что в течение суток солнечная активность ослабнет.

Как сообщал Life.ru, сильнейшая магнитная буря поразила Землю 29 мая. Пик её пришёлся на раннее утро.

Лия Мурадьян
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