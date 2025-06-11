На Землю надвигается космический шторм. Повторится ли 13 июня рекорд магнитной бури в 66 часов? В ближайшую пятницу, 13 июня, Землю накроет мощная магнитная буря, которая продолжится и на следующий день, и на следующий, и на следующий. Life.ru рассказывает, какой мощности будет шторм, сколько продлится и как уберечь своё здоровье, если вы особо метеочувствительны. 11 июня, 10:00 Сильная магнитная буря 13 июня: сколько продлиться и чем опасна для метеочувствительных. Обложка © ChatGPT

Космическая погода вновь заявляет о себе, напоминая о неразрывной связи Земли с Солнцем. Недавно метеозависимые с трудом пережили магнитную бурю, которая длилась 66 часов. И вот спустя несколько дней передышки в предстоящую пятницу, 13 июня, наша планета окажется под влиянием значительной магнитной бури, которая, по предварительным прогнозам космических метеорологов, достигнет уровня Kp 6. Это не просто рядовое возмущение, это сильный геомагнитный шторм, способный вызвать ощутимые реакции не только в технологических системах, но и, что особенно важно, в самочувствии людей. Такое событие требует повышенного внимания, особенно для тех, кто чувствителен к колебаниям магнитного поля Земли.

Какой силы будет магнитная буря 13 июня

Магнитная буря 13-го и 14 июня 2025 года: когда начнётся, какой силы будет? Фото © Time in.ru

Начавшись в «пятницу, 13-го», этот мощный всплеск солнечной активности достигнет своего пика, создавая серьёзную нагрузку на магнитосферу Земли. Уровень Kp 6 означает, что шторм будет достаточно сильным, чтобы вызвать нарушения в работе некоторых спутниковых систем, незначительные сбои в радиосвязи и даже полярные сияния в более низких широтах, чем обычно. Как мы видим на графике, на следующий день, в субботу 14 июня, геомагнитная обстановка хоть и несколько стабилизируется, но по-прежнему будет оставаться напряжённой, сохраняя уровень Kp 5. Это означает, что тело продолжит находиться под стрессом и симптомы, возникшие в пятницу, могут сохраняться, пусть и с меньшей интенсивностью. Уровень Kp 5 — это умеренный шторм, который всё ещё способен вызывать головные боли, общую слабость, снижение концентрации внимания и сонливость. Для многих людей, особенно метеозависимых, этот период может стать настоящим испытанием на прочность, требующим осознанного подхода к своему здоровью. Но и потом метеозависимым не будет покоя, ведь с 15-го по 17 июня слабая магнитная буря уровня Kp 4 не будет отпускать.

Сильная магнитная буря 13 июня: как воздействует на организм

Какую опасность для организма представляет сильная магнитная буря 13 июня. Фото © «Шедеврум»

Из-за мощной магнитной бури 13 июня многие люди начнут ощущать дискомфорт: от выраженных головных болей, напоминающих мигрени, до заметных скачков артериального давления. Сердечно-сосудистая система, сталкиваясь с необычными колебаниями магнитного поля, будет вынуждена работать в усиленном режиме, что может проявляться в учащенном сердцебиении, аритмиях и даже болях в груди. Нервная система также будет под ударом, вызывая повышенную раздражительность, тревожность и нарушения сна.

Магнитные бури с 13-го по 17 июня: какие люди в зоне риска

Какие группы людей в зоне риска почувствовать себя плохо во время магнитной бури 13 июня 2025 года. Инфографика © Life.ru

В зону особого риска ощутить негативные последствия магнитной бури 13 июня и после попадают люди с хроническими заболеваниями, особенно те, кто страдает от сердечно-сосудистых недугов: гипертоники, гипотоники, люди с ишемической болезнью сердца, аритмиями, а также те, кто перенёс инфаркт или инсульт. Их организм наиболее уязвим к изменениям давления и ритма сердца. Также повышенный дискомфорт могут ощущать люди с неврологическими расстройствами, такими как мигрени, хронические головные боли, вегетососудистая дистония и даже эпилепсия. Пожилые люди, чья адаптационная система ослаблена, и беременные женщины также часто испытывают усиленную реакцию на магнитные бури. Важно помнить, что даже относительно здоровые люди, находящиеся в состоянии стресса, недосыпания или переутомления, могут почувствовать себя плохо.

Советы врачей, как пережить сильную магнитную бурю 13 июня

Что нельзя делать 13 июня: как защитить организм во время сильной магнитной бури. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Чтобы сохранить здоровье в период сильной и продолжительной магнитной бури с 13 июня, крайне важно предпринять ряд превентивных мер. Прежде всего, необходимо максимально снизить физические и эмоциональные нагрузки. Отложите интенсивные тренировки, тяжёлую работу и важные стрессовые переговоры. Дайте организму возможность отдохнуть и восстановиться. Обеспечьте себе полноценный, продолжительный сон — ложитесь спать раньше, создайте комфортную и тёмную обстановку в спальне. Особое внимание уделите гидратации: пейте достаточно чистой воды, травяных чаёв (мята, мелисса, ромашка). Избегайте кофеина, энергетических напитков и алкоголя, которые могут усугубить нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Отдайте предпочтение лёгкой растительной пище, исключите жирные, острые и тяжёлые блюда. Людям с хроническими заболеваниями необходимо строго следовать предписаниям врача и не забывать принимать назначенные лекарства, всегда имея под рукой экстренные препараты. Полезными могут быть тёплые, расслабляющие ванны (не горячие!) или контрастный душ, если нет противопоказаний. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций, больше времени проводите на свежем воздухе, если позволяет самочувствие, и практикуйте дыхательные упражнения или медитации для снятия нервного напряжения. При резком ухудшении самочувствия немедленно обращайтесь за медицинской помощью, не занимаясь самолечением.

Таким образом, приближающаяся магнитная буря 13-го и 14 июня — это серьёзное напоминание о том, насколько тесно мы связаны с космическими процессами. Проявив бдительность, заботу о своём теле и следуя простым рекомендациям, мы можем значительно снизить негативное воздействие этого космического явления на наше здоровье и самочувствие, пройдя этот «штормовой» период с наименьшими потерями. Ранее Life.ru рассказывал, что нужно успеть до летнего солнцестояния 21 июня, чтобы вторая половина года прошла без трагедий.

Авторы Карина Морозова