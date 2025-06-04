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3 июня, 21:44

Длившаяся 66 часов магнитная буря завершилась

Длившаяся 66 часов магнитная буря завершилась. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jurik Peter

Длившаяся 66 часов магнитная буря завершилась. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jurik Peter

После почти 70 часов непрерывных геомагнитных возмущений магнитосфера Земли наконец вернулась в норму. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, индексы геомагнитной активности стабилизировались и вошли в «зелёную зону».

Геомагнитные индексы. Фото © xras.ru

Геомагнитные индексы. Фото © xras.ru

Унылый смайлик: Российские учёные показали необычное изображение Солнца
Унылый смайлик: Российские учёные показали необычное изображение Солнца

Мощная магнитная буря началась 1 июня. Суммарная продолжительность явления составила 66 часов, что стало рекордом с апреля 2017 года.

«Исходя из параметров солнечного ветра в окрестностях Земли, шансы на «отражение графика от дна» почти нулевые и в любом случае могут привести лишь к слабому эху», — говорится в сообщении лаборатории.

Кардиолог назвал категории людей, для которых магнитные бури — настоящий ад
Кардиолог назвал категории людей, для которых магнитные бури — настоящий ад

Ранее врач-терапевт рассказала, что электромагнитные волны, достигающие нашей планеты, могут негативно сказываться на здоровье. Специалист отмечает, что особенно тяжело магнитные бури переносят люди с сосудистыми заболеваниями.

Артём Гапоненко
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