Длившаяся 66 часов магнитная буря завершилась

После почти 70 часов непрерывных геомагнитных возмущений магнитосфера Земли наконец вернулась в норму. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, индексы геомагнитной активности стабилизировались и вошли в «зелёную зону».

Геомагнитные индексы. Фото © xras.ru

Мощная магнитная буря началась 1 июня. Суммарная продолжительность явления составила 66 часов, что стало рекордом с апреля 2017 года.

«Исходя из параметров солнечного ветра в окрестностях Земли, шансы на «отражение графика от дна» почти нулевые и в любом случае могут привести лишь к слабому эху», — говорится в сообщении лаборатории.