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3 июня, 19:34

Унылый смайлик: Российские учёные показали необычное изображение Солнца

Учёные ИКИ РАН зафиксировали «скривлённую гримасу» Солнца

Обложка © Telegram / Космическая погода — XRAS.RU

Обложка © Telegram / Космическая погода — XRAS.RU

Около 16:40 по мск астрономы зафиксировали забавное явление — на поверхности Солнца чётко проступили очертания «унылого лица» с глазами и ртом. Необычный снимок был опубликован на официальной странице лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

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Ранее сообщалось, что на Солнце был зарегистрирован самый мощный выброс корональной массы с начала года, траектория которого направлена в сторону Земли. В то же время началась сильная магнитная буря, которая продлилась почти 24 часа.

Александра Мышляева
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