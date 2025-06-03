Унылый смайлик: Российские учёные показали необычное изображение Солнца
Учёные ИКИ РАН зафиксировали «скривлённую гримасу» Солнца
Обложка © Telegram / Космическая погода — XRAS.RU
Около 16:40 по мск астрономы зафиксировали забавное явление — на поверхности Солнца чётко проступили очертания «унылого лица» с глазами и ртом. Необычный снимок был опубликован на официальной странице лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ранее сообщалось, что на Солнце был зарегистрирован самый мощный выброс корональной массы с начала года, траектория которого направлена в сторону Земли. В то же время началась сильная магнитная буря, которая продлилась почти 24 часа.