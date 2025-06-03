Унылый смайлик: Российские учёные показали необычное изображение Солнца

Около 16:40 по мск астрономы зафиксировали забавное явление — на поверхности Солнца чётко проступили очертания «унылого лица» с глазами и ртом. Необычный снимок был опубликован на официальной странице лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.