Погода в июне 2025 в Москве и в Санкт-Петербурге: от жары к ливням Какая будет погода в июне: точный прогноз погоды на июнь 2025 в Москве и в области, а также в Санкт-Петербурге и других регионах России, будет ли хорошая тёплая погода на День России 12 июня или обещают дожди и холод — читайте подробнее в материале Life.ru. 5 июня, 21:31 В июне на большей части России будет жара. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

В последние годы природа ведёт себя довольно странно, и многие думают, где же найти точный прогноз погоды, чтобы можно было заранее спланировать июньские праздники. А у некоторых впереди целый отпуск, на который тоже пора строить планы. Но июнь, как и многие другие месяцы в последнее время, преподнесёт свои сюрпризы.

Гидрометцентр обещает много осадков, а в некоторых регионах, напротив, засуху и невыносимую жару. Столбик термометра успокоится на несколько недель, а потом снова начнёт «прыгать» туда-сюда. Позагорать тоже удастся не везде: где-то из-за дождя, а где-то из-за палящего солнца, которое легко может нанести меткий и опасный для здоровья удар.

Точный прогноз погоды на июнь в Москве и в области

Для Москвы и Московской области июнь — характерно промежуточный месяц. Вроде уже не весна, но ещё будто бы и не совсем лето. Правда, природа решила поступить с москвичами и гостями столицы немного нетрадиционно: жару оставила для начала месяца и потом парочку дней — для серединки.

Народные приметы, если верить долгосрочному прогнозу, пока работают. Например, согласно одной из них, если в начале июня много ливней, месяц будет засушливый. Соответственно, если первый месяц лета начинается с жары, как сейчас, дождей стоит ждать ближе к его второй половине. В Москве и Московской области погода в июне как раз обещает быть именно такой.

Гидрометцентр сообщает, что дожди начнутся с 6 июня и будут лить почти каждый день, но до середины месяца — кратковременные, с юго-западным ветром, порывы которого пока не станут пугать москвичей, достигнут в среднем 6–11 метров в секунду. Почти каждый день будет облачно с прояснениями, а столбик термометра будет штурмовать тридцатиградусную отметку, впоследствии покажет около +23…+26 градусов днём. К вечеру будет прохладнее: ожидается +13…+18 градусов.

Прогноз погоды в Москве на июнь 2025. Инфографика © Life.ru.

Во второй декаде июня в Москве и Московской области, судя по прогнозу, будет похолоднее — около +20…+22 градусов днём и около +14 градусов по ночам. Опять же, обещают ежедневные дожди. Исключениями станут 13 и 14 июня. 9, 10 и 12 июня, в праздник Дня России, синоптики прогнозируют грозы.

В конце месяца потеплеет на пару градусов, но осадки снова не оставят в покое москвичей. Приятная прохлада ожидается до начала июля.

Точный прогноз погоды на июнь в Санкт-Петербурге

Погода в Санкт-Петербурге — стабильно непостоянная, что прекрасно видно по прогнозу. Там, как и в Москве, обещают много дождей, но температура воздуха будет гораздо ниже. До 15 июня столбик термометра днём будет показывать то +14, то +20 градусов, ночами +10…+14 градусов. Без осадков, судя по прогнозу, ожидаются только два дня — 6 и 10 июня.

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на июнь 2025. Инфографика © Life.ru.

Конец июня в Северной столице тоже обещает быть дождливым, но уже более тёплым. Днём воздух прогреется до +20…+22 градусов, ночью — до +15 градусов. Дожди покинут Санкт-Петербург на пару дней — 18 и 23 июня.

О погоде в городе Петра уже давно ходят легенды. Там часто пасмурно и дождливо, но на то есть свои причины. Точнее, основная одна — его географическое положение. Санкт-Петербург находится в зоне умеренного климата, который переходит от континентального к морскому, рядом с Балтийским морем, отчего очень часто меняется атмосферная циркуляция. Соответственно, воздушные массы меняются очень часто. Оттого и погода не может стабилизироваться и быть такой же жаркой и более-менее предсказуемой, как в Центральной России.

В целом погода в июне характерно «питерская» — горожане вряд ли ждали от этого месяца чего-то нового, потому что уже привыкли к постоянной смене температур и природных явлений. Таких, например, как знаменитые белые ночи, из-за которых Северная столица становится одним из самых популярных мест отдыха у туристов. В этом году светло по ночам будет до июля. Но именно в июне, точнее, ближе к концу месяца, можно наблюдать пик этого явления — как раз до летнего солнцестояния, 21 июня, когда день потихоньку начнёт убывать.

Погода в Петербурге в июне будет традиционно дождливой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksei Verhovski

Погода на День России и июньские выходные в столице и по регионам

День России — официальный государственный выходной, и в течение дня пройдёт много разных мероприятий.

Но погода, судя по всему, будет не очень праздничной. В Москве обещают дождь на весь день, да ещё и с грозой. Причём не кратковременный, а достаточно сильный. На улице будет не холодно: около +23 градусов, порывы ветра достигнут всего 4 метров в секунду. Гулять в День России по Москве можно будет до самого вечера, но, видимо, перебежками, потому что к ночи столбик термометра опустится до +16 градусов, а дождь не прекратится.

В Санкт-Петербурге погода на День России тоже не задастся: целый день ливень и ветер уже не такой тёплый — северный и с порывами до 8 метров в секунду. Днём, судя по прогнозу, столбик термометра попытается удержаться на отметке +17 градусов. К ночи похолодает до +11 градусов, но по ощущениям будет всё равно холоднее из-за пронизывающего ветра что в тёмное, что в светлое время суток. Осадков обещают в несколько раз больше нормы.

В регионах России также ожидается пасмурная погода. На Дальнем Востоке, в Петропавловске-Камчатском — около +13 градусов днём и +6 ночью, восточный ветер с порывами до 6 метров в секунду.

На побережьях Краснодарского края обещают погоду, похожую на среднюю полосу России: в праздник ожидается дождь, температура воздуха около +24 градусов. Такая погода продержится до конца недели.

Зато жара и яркое солнце будут на другом конце страны — в Сибири. Судя по прогнозу, днём ожидается около +28 градусов и без осадков. Примерно та же ситуация на Урале. Но и там похолодает к выходным — в субботу ожидается уже +24 градуса и дождь.

В Екатеринбурге 12 июня — ни облачка и +30. Чуть холоднее в Ханты-Мансийске. Днём — +21 градус.

Жара также наступит в Казани и Нижнем Новгороде. Там отмечать праздник на природе будет одно удовольствие — около +26 градусов днем и слабенький южный ветерок. Похолодание придёт только к концу недели, но небольшое: столбик термометра опустится до +22 градусов. Ожидается комфортная для прогулок погода.

В Нижнем Новгороде в июне обещают очень тёплую погоду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gubin Yury

Около +30 градусов в День России ожидается в Уфе, но освежать будет кратковременный дождь. К выходным похолодает до +25 градусов и продолжат лить дожди с грозами. Один в один обещают погоду в Перми. Правда, там горожан в праздник будут освежать лишь вода и лимонады — осадков не ожидается. Зато уже на следующий день и все выходные ожидаются повышенная влажность и дожди.

Погода в других регионах России на июнь 2025 года

Погода в регионах России в июне ожидается очень и очень разной. Особенно выделяется на общем фоне Сибирь. Там климатологи обещали невыносимую жару до +45 градусов и высокий риск лесных пожаров. Но, по словам специалистов, пекло и сильную засуху сложно предсказать заранее, потому что это зависит от воздушных масс в Атлантическом океане. А какое у него будет настроение, никто не знает. Например, долгосрочный прогноз пока показывает, что хорошее, и совсем печальной картины не наблюдается, но в данном случае всё может поменяться в один момент. Поэтому пока в Сибири прохладное, но сухое начало лета со средней температурой около +21 градуса днём. Жару там обещают ближе к середине месяца, но она придёт с дождями. К концу месяца снова обещают похолодание до +21 градуса и дожди.

В Приволжском федеральном округе погода будет похожа на московскую, но более стабильная и прохладная ближе к концу месяца. В начале июня жителей порадует жара, ясная погода без облачка и температура воздуха около +27…+30 градусов днём. По ночам в начале лета будет ещё прохладно — около +10 градусов, но ближе к середине разогреет до +16 градусов в тёмное время суток. В конце июня в Казани и Нижнем Новгороде обещают комфортные +21…+23 градуса и мало дождей.

В Приморском крае всё также стабильно, как в Санкт-Петербурге, только ещё более дождливо. Июнь обещает в общей сложности неделю без осадков. В остальное время — проливные дожди, +21 градус днём и около +12 градусов по ночам. И так весь месяц.

Погода в Анапе, в Крыму и в Сочи в июне 2025

Жителям и гостям русского юга в этом июне, как сообщает точный прогноз, не очень повезло. Температура воздуха в первой половине месяца в курортной столице, в Сочи, будет держаться на отметке +24 градуса, каждый день обещают дожди. Передышку отдыхающим и местным жителям они дадут только с 5-го по 10-е число.

Жителей и гостей Сочи предупредили о ливнях в июне. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Вторая часть июня будет более тёплой, но не менее влажной. Хотя столбик термометра и поднимется до +27 градусов, дожди будут лить каждый день и передышки в этот раз давать не собираются. Но это можно объяснить субтропическим климатом мегаполиса-курорта.

Ситуация отличается в Анапе — там июнь подарит гораздо больше ярких солнечных дней. Первая половина месяца ожидается очень комфортной: почти каждый день солнце и +26…+28 градусов днём. Дожди — 10-го и 15-го числа.

Вторая половина июня в Анапе будет 50 на 50: дождей уже ожидается гораздо больше, но холоднее от этого не станет — столбик термометра по-прежнему будет держаться на тех же значениях, что и в начале месяца.

Очень жарко в июне будет в Крыму, где до конца месяца синоптики прогнозируют +30…+32 градуса и редкие осадки за исключением последней недели — там дожди ожидаются каждый день, но при этом не похолодает.

Авторы Екатерина Субботина