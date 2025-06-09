В России создадут центр развития искусственного интеллекта
Григоренко: Кабмин решил создать Центр развития искусственного интеллекта
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Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил о решении кабинета министров создать специализированный Центр развития ИИ. Новая структура займётся системным внедрением технологий искусственного интеллекта в различных сферах экономики и государственного управления.
В задачи организации войдёт отбор и тиражирование лучших ИИ-решений, координация работы госорганов, регионов и бизнеса, а также методологическая поддержка и развитие международного сотрудничества. Непосредственное руководство деятельностью центра возложено на самого Григоренко.
«Перед нами стоит задача, чтобы результаты внедрения искусственного интеллекта были доступны всем россиянам, а наша страна повышала конкурентоспособность на мировых рынках за счет развития современных технологий. Центр создается для координации усилий всех участников процесса развития технологий ИИ в России», — отметил вице-премьер.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что применение искусственного интеллекта в макроэкономическом анализе, включая определение ключевой ставки, имеет существенные ограничения. По её словам, работая преимущественно с историческими данными ИИ не способен адекватно учитывать особенности текущей структурной трансформации экономики.