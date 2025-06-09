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Регион
9 июня, 18:52

В России создадут центр развития искусственного интеллекта

Григоренко: Кабмин решил создать Центр развития искусственного интеллекта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / metamorworks

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / metamorworks

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил о решении кабинета министров создать специализированный Центр развития ИИ. Новая структура займётся системным внедрением технологий искусственного интеллекта в различных сферах экономики и государственного управления.

В задачи организации войдёт отбор и тиражирование лучших ИИ-решений, координация работы госорганов, регионов и бизнеса, а также методологическая поддержка и развитие международного сотрудничества. Непосредственное руководство деятельностью центра возложено на самого Григоренко.

«Перед нами стоит задача, чтобы результаты внедрения искусственного интеллекта были доступны всем россиянам, а наша страна повышала конкурентоспособность на мировых рынках за счет развития современных технологий. Центр создается для координации усилий всех участников процесса развития технологий ИИ в России», — отметил вице-премьер.

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Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что применение искусственного интеллекта в макроэкономическом анализе, включая определение ключевой ставки, имеет существенные ограничения. По её словам, работая преимущественно с историческими данными ИИ не способен адекватно учитывать особенности текущей структурной трансформации экономики.

Александра Мышляева
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