В России создадут центр развития искусственного интеллекта

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил о решении кабинета министров создать специализированный Центр развития ИИ. Новая структура займётся системным внедрением технологий искусственного интеллекта в различных сферах экономики и государственного управления.

В задачи организации войдёт отбор и тиражирование лучших ИИ-решений, координация работы госорганов, регионов и бизнеса, а также методологическая поддержка и развитие международного сотрудничества. Непосредственное руководство деятельностью центра возложено на самого Григоренко.

«Перед нами стоит задача, чтобы результаты внедрения искусственного интеллекта были доступны всем россиянам, а наша страна повышала конкурентоспособность на мировых рынках за счет развития современных технологий. Центр создается для координации усилий всех участников процесса развития технологий ИИ в России», — отметил вице-премьер.