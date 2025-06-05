Быстро и объективно: Россияне стали чаще сталкиваться с ИИ-рекрутерами на собеседованиях
RT: У 29% соискателей собеседование на работу проводил искусственный интеллект
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Каждый третий россиянин за последний год участвовал в собеседованиях. Из числа опрошенных 29% отмечают, что сталкивались с интервью, где в процессе был задействован искусственный интеллект (ИИ). Чаще всего такой опыт был у соискателей в возрасте 18–24 лет — среди них об этом сообщили 36%.
Любопытно, что 7% не смогли определить, беседовали ли они с реальным специалистом или с алгоритмом, сообщает RT. Около трети респондентов уверены: личное общение позволяет лучше продемонстрировать свои преимущества, чем диалог с чат-ботом.
«45% отметили, что собеседование было комфортным, прошло в удобное время. Чаще об этом говорили люди 35—44 и 45—54 лет. 33% указали, что собеседование с ИИ было быстрым и объективным. 30% подтвердили, что формат собеседования показался им более структурированным, но менее гибким», — гласят результаты исследования.
В целом большинство участников опроса поддерживают использование искусственного интеллекта при приёме на работу.
Таким образом, искусственный интеллект имеет вполне реальные шансы полностью заменить HR-специалистов. Ранее Life.ru рассказывал, сможет ли нейросеть в будущем заменить музыкантов, голос которых легко можно подделать. К примеру, певицу Аллу Пугачёву недавно в этом заподозрили, когда она опубликовала новую песню о героях Великой Отечественной войны.