Быстро и объективно: Россияне стали чаще сталкиваться с ИИ-рекрутерами на собеседованиях

Каждый третий россиянин за последний год участвовал в собеседованиях. Из числа опрошенных 29% отмечают, что сталкивались с интервью, где в процессе был задействован искусственный интеллект (ИИ). Чаще всего такой опыт был у соискателей в возрасте 18–24 лет — среди них об этом сообщили 36%.

Любопытно, что 7% не смогли определить, беседовали ли они с реальным специалистом или с алгоритмом, сообщает RT. Около трети респондентов уверены: личное общение позволяет лучше продемонстрировать свои преимущества, чем диалог с чат-ботом.

«45% отметили, что собеседование было комфортным, прошло в удобное время. Чаще об этом говорили люди 35—44 и 45—54 лет. 33% указали, что собеседование с ИИ было быстрым и объективным. 30% подтвердили, что формат собеседования показался им более структурированным, но менее гибким», — гласят результаты исследования.

В целом большинство участников опроса поддерживают использование искусственного интеллекта при приёме на работу.