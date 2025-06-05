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5 июня, 04:00

Главный вопрос недели: Life.ru узнал у искусственного интеллекта, что будет с ключевой ставкой

ИИ: Банк России 6 июня вероятнее всего сохранит ключевую ставку на уровне 21%

Банк России. Обложка © Life.ru

Банк России. Обложка © Life.ru

На предстоящем заседании 6 июня 2025 года Совет директоров Банка России рассмотрит вопрос о ключевой ставке. В отличие от трёх предыдущих заседаний, на которых снижение не прогнозировалось, сейчас некоторые аналитики допускают такую возможность. Life.ru узнал у искусственного интеллекта, какое же решение примет ЦБ.

Наиболее вероятным сценарием на заседании ЦБ РФ, по мнению ИИ, станет сохранение ключевой ставки на уровне 21% (вероятность 65%). Такой прогноз поддерживает большинство аналитиков, учитывая текущие макроэкономические условия и осторожную позицию регулятора.

При этом существует 30%-ная вероятность умеренного снижения ставки на 0,25–1 процентный пункт (до 20–20,75%), что может быть вызвано замедлением экономического роста и снижением промышленного производства, оказывающими давление на регулятор.

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Значительное снижение ставки на 1,5–2 процентных пункта (до 19–19,5%) ИИ считает маловероятным (5%) и возможным только в случае форс-мажорных обстоятельств или резкого ухудшения экономических показателей. Хотя фактическая инфляция замедляется, инфляционные ожидания населения остаются высокими, что сдерживает ЦБ от снижения ставки.

Экономическая активность также играет важную роль: снижение промышленного производства и замедление кредитования указывают на охлаждение экономики, что может побудить ЦБ к более мягкой политике. При этом регулятор сталкивается с усиливающимся политическим давлением — призывы со стороны правительства и бизнеса к снижению ставки становятся всё более настойчивыми.

Кроме того, геополитические риски остаются существенным фактором. Нестабильность на международной арене и возможные колебания рубля создают дополнительные риски для инфляции, требуя осторожности со стороны ЦБ. Окончательное решение будет объявлено 6 июня в 13:30 мск.

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Ранее в Центробанке прокомментировали меры относительно ключевой процентной ставки в ближайшем будущем. Как сообщил зампред центрального регулятора, на заседании 6 июня будет обсуждаться более широкий, чем обычно, спектр решений по этому вопросу.

Марина Фещенко
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