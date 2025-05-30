Россиянам объяснили, чем цифровой рубль отличается от стейблкоина
Банк России объяснил, чем цифровой рубль отличается от стейблкоина
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mc_Cloud
Цифровой рубль, в отличие от стейблкоинов, представляет собой цифровую форму национальной валюты, в то время как стейблкоины — это криптоактивы, не имеющие статуса денег. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
Цифровой рубль, выпускаемый Центробанком, является официальной цифровой формой российской валюты и признаётся деньгами. В отличие от него, стейблкойн — это криптоактив, выпускаемый кем угодно, и хотя он используется в криптоиндустрии для расчётов, он не является деньгами, а лишь их заменителем.
«Стейблкойны привязаны к денежной единице (в большинстве случаев к доллару США), однако они также могут быть привязаны к иным активам (золото, иные биржевые товары, криптовалюты, другие активы) или их корзине», — объяснили в ЦБ.