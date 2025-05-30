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Регион
30 мая, 18:24

Россиянам объяснили, чем цифровой рубль отличается от стейблкоина

Банк России объяснил, чем цифровой рубль отличается от стейблкоина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mc_Cloud

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mc_Cloud

Цифровой рубль, в отличие от стейблкоинов, представляет собой цифровую форму национальной валюты, в то время как стейблкоины — это криптоактивы, не имеющие статуса денег. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
Цифровой рубль, выпускаемый Центробанком, является официальной цифровой формой российской валюты и признаётся деньгами. В отличие от него, стейблкойн — это криптоактив, выпускаемый кем угодно, и хотя он используется в криптоиндустрии для расчётов, он не является деньгами, а лишь их заменителем.

«Стейблкойны привязаны к денежной единице (в большинстве случаев к доллару США), однако они также могут быть привязаны к иным активам (золото, иные биржевые товары, криптовалюты, другие активы) или их корзине», — объяснили в ЦБ.

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Ранее Банк России развеял слухи о якобы грядущем ограничении на снятие наличных с 1 июня. Кроме того, регулятор сообщил о росте рисков на рынке недвижимости: в первом квартале 2025 года индекс ценового пузыря на первичке достиг максимума за девять лет — 1,6 пункта.

Милена Скрипальщикова
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