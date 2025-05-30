На следующей неделе начнётся валютное противостояние. Что произойдёт с курсом доллара На следующей неделе, 6 июня, состоится заседание Центробанка, посвящённое ключевой ставке. И это не единственный фактор, который повлияет на курс рубля. Каких событий ждут экономисты на следующей неделе и сколько будет стоить доллар? 29 мая, 21:20 Экономисты сделали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sambulov Yevgeniy

Какие факторы выступают за ослабление рубля

На курс рубля влияет баланс экспорта-импорта, ключевая ставка Центробанка и размер геополитической риск-премии. Сейчас все перечисленные факторы играют за рубль. Так охарактеризовал обстановку на валютном рынке эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В начале лета ожидается сокращение дисбаланса экспорта-импорта. Предложение валюты снизится, а спрос на валюту от импортёров возрастёт. На фоне явного замедления инфляции ЦБ всё-таки может пойти на снижение ключевой ставки, даже начиная с 6 июня.

— Это факторы будущего разворота курсов с многолетнего дна. В начале сезона курс доллара может вернуться к 85, а к концу августа — быть уже ближе к 90. Для юаня границы 11,5–12, — считает Михаил Зельцер.

На следующей неделе основное внимание стоит уделить не столько самому решению по ставке, сколько риторике главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Если в её заявлениях прозвучат сигналы о возможном снижении ставки — например, в контексте стабилизации инфляции, — это может привести к ослаблению рубля.

Если же она даст понять, что высокая ставка сохранится и перспектив для её снижения пока не просматривается, то рубль, напротив, может продолжить укрепляться. Саму ставку, скорее всего, оставят без изменений, поэтому основное влияние на валютный курс будет исходить именно от тональности комментариев регулятора. Такое мнение высказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Какие факторы играют за укрепление рубля

Доллар в первой половине этой недели падал сильнее всех валют из тройки по отношению к рублю, что было связано с реакцией на торговую войну США с основными (и не только) торговыми партнёрами. После решения «торгового» суда по заморозке основной части пошлин индекс доллара снова оказался выше 100 п. На этот момент обратил внимание руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.

По его словам, в целом вероятным выглядит укрепление до района 75.5–76.5 в паре с долларом до экспирации июньских фьючерсов. Пропорциональное укрепление будет и по отношению к юаню и евро.

— К концу весны рубль уверенно закрепляет тенденцию роста. С начала года российская валюта дорожает к доллару и юаню на 22% и 20% соответственно. Динамика укрепления к евро скромнее — в пределах 15%, здесь сказался рост единой валюты к доллару на рынке форекс с января на 9%, — рассказал руководитель отдела инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

К началу лета, по его словам, текущие позиции рубля остаются в силе. Доллар, евро и юань стремятся перейти в новые среднесрочные ценовые диапазоны колебания 75–85 рублей, 85–95 рублей и 10–11,70 рубля соответственно.

— По рублю не ждём сильной реакции на решение ЦБ по ставке (с учётом того, что мы не ждём и снижения ключа, только мягкий сигнал). Весьма вероятно укрепление и на той неделе, вплоть до середины июня, до экспирации фьючерсных контрактов. Сильного укрепления при этом не ждём. Курс будет в районе 76,5 рубля с долларом, 86,25 с евро, 10,65 с юанем, — считает вице-президент управления продаж юридическим лицам «АВИ Кэпитал» Раис Исмагилов.

На предстоящей неделе основное внимание рынка будет сосредоточено на заседании Банка России, которое состоится 6 июня. Именно его итоги станут ключевым фактором для динамики курса рубля. Сейчас участники рынка закладывают в ожидания высокую вероятность сохранения ключевой ставки на уровне 21%, и в случае реализации этого сценария курс рубля, скорее всего, останется стабильным или продемонстрирует умеренные колебания. Так считает частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Однако он пояснил, что интрига всё же сохраняется. Если регулятор неожиданно снизит ставку, даже символически, это может быть воспринято как сигнал к смягчению денежно-кредитной политики. В таком случае рубль может ослабеть по отношению к доллару и евро, особенно на фоне продолжающегося высокого импорта и сезонного увеличения валютных покупок со стороны бизнеса. Снижение ставки приведёт к уменьшению привлекательности рублёвых активов и, как следствие, усилит давление на курс.

Авторы Нина Важдаева