С 1 июня начнут меняться цены на бензин. Сколько будет стоить топливо на заправках Летом на топливный рынок оказывает влияние сезонный фактор. Спрос на бензин растёт. Как изменится стоимость топлива на АЗС с 1 июня? 28 мая, 21:20 Экономисты сделали прогноз цен на бензин с 1 июня. Обложка © РИА «Новости» / Максим Богодвид

В конце мая 2025 года ситуация с бензином в России остаётся относительно стабильной, хотя рост цен зафиксирован практически повсеместно. Согласно последним данным Росстата, цены на бензин марок AИ-92 и АИ-95 с начала года выросли на 2,6%, что соответствует общей инфляционной динамике и внутренним издержкам нефтеперерабатывающих заводов. Резких скачков не наблюдалось. Год к году рост цен составил около 10%. Средняя цена по России бензина AИ-92 — 56,57 рубля и АИ-95 — 61,81 рубля.

— Что касается лета, то не стоит ожидать существенного подорожания топлива на заправках. Скорее всего, цены продолжат медленный ползучий рост, но останутся в пределах 8–10% за год. Это связано с тем, что государственные меры регулирования, включая действующий демпферный механизм, пока работают достаточно эффективно. Правительство не планирует сокращать субсидии, а значит, крупные сети АЗС вряд ли станут резко поднимать цены, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Однако, по его словам, стоит обратить внимание на оптовый рынок. Именно там могут начаться изменения. Обсуждается увеличение допустимых отклонений биржевых цен на топливо, что может ударить по небольшим и независимым заправкам. В рознице же, особенно у крупных игроков, сохранится стабильность. Всё будет зависеть от того, примут ли новые правила демпферного механизма и насколько быстро это произойдёт. Корректировки политики могут изменить ситуацию.

— Летний сезон традиционно сопровождается ростом цен на топливо, и июнь не станет исключением. Однако при сохранении текущего уровня субсидирования и стабильной работы НПЗ резких скачков ожидать не стоит — рынок отыгрывает именно сезонный фактор, — считает владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

По традиции летний период связан с оживлением в аграрном секторе, ростом потребления топлива для посевной кампании, а также активизацией автотуризма. Особенно остро спрос ощущается в южных регионах, где сельхозработы идут полным ходом. Эти факторы создают дополнительную нагрузку на оптовый и розничный рынок топлива.

— На фоне сезонной активности цены на АЗС могут прибавить в среднем от 0,5 до 1,5 рубля за литр в течение июня. По данным предыдущих лет, именно в начале лета происходит перелом ценового тренда — и если не вмешаются государственные регуляторы или экстренные меры по увеличению поставок на внутренний рынок, рост продолжится, — добавил Алексей Иванов.

Авторы Нина Важдаева