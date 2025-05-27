С 1 июня курс доллара изменит вектор движения. На какую отметку выйдет рубль В конце мая курс доллара опустился ниже 80 рублей. Теперь многие аналитики стали говорить, что и это не предел. Стоит ли ждать доллар по 70 в июне или же американская валюта начнёт укрепляться? Экономисты сделали прогноз курса рубля на июнь. 26 мая, 21:20 Экономисты рассказали, на какую отметку выйдет курс рубля с 1 июня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

С 1 июня курс доллара изменит вектор движения. На какую отметку выйдет рубль

Рубль завершает весну на годовых максимумах. Курс доллара под 80, евро у 90, юань вблизи 11. Летом пятимесячный вектор валютного рынка может изменить направление, факторы поддержки рубля ослабнут. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— Прогнозируется сокращение притока экспортной выручки, рост спроса на валюту под импорт, расширение геополитической риск-премии в курсе нацвалюты. Кроме того, на фоне снижения инфляции повышается вероятность смены цикла Центробанка, — добавил Михаил Зельцер.

Аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева перечислила основные факторы, влияющие на курсы валют. Сказывается снижение поддержки экспортёров. Майское укрепление рубля было связано в том числе с высокой продажей валютной выручки экспортёрами (почти 90%). В июне этот фактор ослабеет и рубль может начать постепенное снижение. Нужно учитывать и традиционный летний спрос. Лето — это сезон отпусков и активного импорта, что увеличивает спрос на валюту как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. Также на курс валют влияет Центробанк и жёсткая ДКП, цены на нефть и внешние факторы.

Американская валюта демонстрирует устойчивую нисходящую динамику с ноября прошлого года. За последние недели пара USD/RUB прошла через несколько ценовых диапазонов: первоначально торговалась в границах 81,55–84,00 рубля на протяжении двух недель, затем переместилась в зону 80,40–81,55 рубля, где находилась шесть торговых сессий. В настоящий момент уже третий день идёт консолидация в коридоре 79,24–80,40 рубля. При этом фьючерс на доллар торгуется около отметки 79,88 рубля. На эти моменты обратил внимание финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Продление правительством обязательной продажи выручки экспортёрами сегодня не оказывает никакого влияния на валютный рынок, поскольку экспортёры продают валюту в значительных объёмах по собственным соображениям — для аккумулирования рублёвой ликвидности под проведение дивидендных и фискальных платежей, а также ввиду целесообразности удерживания свободных средств в российских рублях из-за высоких ставок в экономике. Однако сам факт продления указа при изменении конъюнктуры сможет оказать некоторое влияние на продажи в будущем, ограничивая нижнюю планку продаж уровнем 25% от всей экспортной выручки, — рассказала ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Прогноз курса рубля с 1 июня

Михаил Зельцер считает, что ориентиры на лето: диапазон возврата доллара — 85–90; нижняя граница в июне и верхняя к концу сезона. Для евро соответственно: 95–100. А юань будет колебаться в пределах 11,5–12.

— В начале лета валютный рынок России входит в период сезонного давления на рубль. Мы ожидаем, что в июне доллар США будет торговаться в диапазоне 80–85 рублей, а евро — около 86–91 рубля. Мы считаем, что в начале месяца рубль останется относительно стабильным, но во второй половине июня возможны краткосрочные скачки выше 85 рублей за доллар — если снизятся нефтяные котировки, усилится отток капитала по причине новых внешних геополитических рисков или ЦБ перейдёт к циклу снижения ставок, — отметила Гаянэ Замалеева.

В случае позитивного внешнего фона, по её словам, рубль может удерживаться в диапазоне 80–82, но это скорее оптимистичный сценарий. Базовый сценарий — плавное ослабление рубля в сторону 82–85 за доллар к концу июня.

— На валютном рынке в начале лета ожидается относительная стабильность курса доллара. В краткосрочной перспективе американская валюта сохранит позиции в пределах диапазона 79–82 рубля. Этому способствует несколько факторов. Во-первых, налоговый период в конце мая поддержал рубль, но его эффект традиционно ограничен по времени. Во-вторых, цена на нефть остаётся умеренно благоприятной для российской экономики, несмотря на высокую волатильность, — это снижает давление на рубль. В-третьих, жёсткие валютные ограничения продолжают удерживать отток капитала на минимальном уровне, — рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

Начиная с лета снова будет тенденция к ослаблению рубля. Ожидается возобновление движения рубля в направлении 90–95 за доллар США, 100–107 за евро и 12,4–13 руб. за китайский юань. Такой прогноз сделала Наталия Пырьева.

— Рассматривая перспективы доллара, выделяю ключевые технические уровни. Учитывая непрозрачность рынка, при пробое поддержки 79,24 рубля открывается путь к тестированию области 76 рублей. Обратный сценарий предполагает возврат выше 80,40 рубля с последующим движением к 81,55 рубля. Ожидаю, что торговля будет продолжаться в рамках обозначенных диапазонов и уровней. Отсутствие жалоб на укрепление рубля со стороны правительства свидетельствует о том, что национальная валюта постарается сохранить позиции около годовых максимумов, — добавил Владислав Антонов.

Он обратил внимание, что дополнительным фактором давления на доллар выступает его ослабление на глобальных рынках. Что касается евро, то аналитик ожидает движение курса в диапазоне 89,70–93,65 рубля. Китайский юань, вероятно, будет колебаться в границах 10,95–11,30 рубля. При возобновлении нисходящего тренда не исключается тестирование евро уровня 87,60 рубля, а юанем — отметки 10,70 рубля.

— В целом валютный рынок в начале лета будет определяться балансом между сезонными факторами, регулятивными мерами и глобальными трендами при сохранении общей тенденции к укреплению рубля в среднесрочной перспективе. Ранее рубль переходил в фазу ослабления после 20-х чисел июня, — добавил Владислав Антонов.

Авторы Нина Важдаева