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С 1 июня курс доллара изменит вектор движения. На какую отметку выйдет рубль

В конце мая курс доллара опустился ниже 80 рублей. Теперь многие аналитики стали говорить, что и это не предел. Стоит ли ждать доллар по 70 в июне или же американская валюта начнёт укрепляться? Экономисты сделали прогноз курса рубля на июнь.

26 мая, 21:20
Экономисты рассказали, на какую отметку выйдет курс рубля с 1 июня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Экономисты рассказали, на какую отметку выйдет курс рубля с 1 июня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

С 1 июня курс доллара изменит вектор движения. На какую отметку выйдет рубль

Рубль завершает весну на годовых максимумах. Курс доллара под 80, евро у 90, юань вблизи 11. Летом пятимесячный вектор валютного рынка может изменить направление, факторы поддержки рубля ослабнут. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— Прогнозируется сокращение притока экспортной выручки, рост спроса на валюту под импорт, расширение геополитической риск-премии в курсе нацвалюты. Кроме того, на фоне снижения инфляции повышается вероятность смены цикла Центробанка, добавил Михаил Зельцер.

Аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева перечислила основные факторы, влияющие на курсы валют. Сказывается снижение поддержки экспортёров. Майское укрепление рубля было связано в том числе с высокой продажей валютной выручки экспортёрами (почти 90%). В июне этот фактор ослабеет и рубль может начать постепенное снижение. Нужно учитывать и традиционный летний спрос. Лето — это сезон отпусков и активного импорта, что увеличивает спрос на валюту как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. Также на курс валют влияет Центробанк и жёсткая ДКП, цены на нефть и внешние факторы.

Американская валюта демонстрирует устойчивую нисходящую динамику с ноября прошлого года. За последние недели пара USD/RUB прошла через несколько ценовых диапазонов: первоначально торговалась в границах 81,55–84,00 рубля на протяжении двух недель, затем переместилась в зону 80,40–81,55 рубля, где находилась шесть торговых сессий. В настоящий момент уже третий день идёт консолидация в коридоре 79,24–80,40 рубля. При этом фьючерс на доллар торгуется около отметки 79,88 рубля. На эти моменты обратил внимание финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Продление правительством обязательной продажи выручки экспортёрами сегодня не оказывает никакого влияния на валютный рынок, поскольку экспортёры продают валюту в значительных объёмах по собственным соображениям — для аккумулирования рублёвой ликвидности под проведение дивидендных и фискальных платежей, а также ввиду целесообразности удерживания свободных средств в российских рублях из-за высоких ставок в экономике. Однако сам факт продления указа при изменении конъюнктуры сможет оказать некоторое влияние на продажи в будущем, ограничивая нижнюю планку продаж уровнем 25% от всей экспортной выручки, — рассказала ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

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Прогноз курса рубля с 1 июня

Михаил Зельцер считает, что ориентиры на лето: диапазон возврата доллара — 85–90; нижняя граница в июне и верхняя к концу сезона. Для евро соответственно: 95–100. А юань будет колебаться в пределах 11,5–12.

— В начале лета валютный рынок России входит в период сезонного давления на рубль. Мы ожидаем, что в июне доллар США будет торговаться в диапазоне 80–85 рублей, а евро — около 86–91 рубля. Мы считаем, что в начале месяца рубль останется относительно стабильным, но во второй половине июня возможны краткосрочные скачки выше 85 рублей за доллар — если снизятся нефтяные котировки, усилится отток капитала по причине новых внешних геополитических рисков или ЦБ перейдёт к циклу снижения ставок, отметила Гаянэ Замалеева.

В случае позитивного внешнего фона, по её словам, рубль может удерживаться в диапазоне 80–82, но это скорее оптимистичный сценарий. Базовый сценарий — плавное ослабление рубля в сторону 82–85 за доллар к концу июня.

— На валютном рынке в начале лета ожидается относительная стабильность курса доллара. В краткосрочной перспективе американская валюта сохранит позиции в пределах диапазона 79–82 рубля. Этому способствует несколько факторов. Во-первых, налоговый период в конце мая поддержал рубль, но его эффект традиционно ограничен по времени. Во-вторых, цена на нефть остаётся умеренно благоприятной для российской экономики, несмотря на высокую волатильность, — это снижает давление на рубль. В-третьих, жёсткие валютные ограничения продолжают удерживать отток капитала на минимальном уровне, рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

Начиная с лета снова будет тенденция к ослаблению рубля. Ожидается возобновление движения рубля в направлении 90–95 за доллар США, 100–107 за евро и 12,4–13 руб. за китайский юань. Такой прогноз сделала Наталия Пырьева.

— Рассматривая перспективы доллара, выделяю ключевые технические уровни. Учитывая непрозрачность рынка, при пробое поддержки 79,24 рубля открывается путь к тестированию области 76 рублей. Обратный сценарий предполагает возврат выше 80,40 рубля с последующим движением к 81,55 рубля. Ожидаю, что торговля будет продолжаться в рамках обозначенных диапазонов и уровней. Отсутствие жалоб на укрепление рубля со стороны правительства свидетельствует о том, что национальная валюта постарается сохранить позиции около годовых максимумов, добавил Владислав Антонов.

Он обратил внимание, что дополнительным фактором давления на доллар выступает его ослабление на глобальных рынках. Что касается евро, то аналитик ожидает движение курса в диапазоне 89,70–93,65 рубля. Китайский юань, вероятно, будет колебаться в границах 10,95–11,30 рубля. При возобновлении нисходящего тренда не исключается тестирование евро уровня 87,60 рубля, а юанем — отметки 10,70 рубля.

— В целом валютный рынок в начале лета будет определяться балансом между сезонными факторами, регулятивными мерами и глобальными трендами при сохранении общей тенденции к укреплению рубля в среднесрочной перспективе. Ранее рубль переходил в фазу ослабления после 20-х чисел июня, добавил Владислав Антонов.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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