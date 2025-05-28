Банк России опубликовал тревожный прогноз о рынке жилья

Согласно данным Банка России, в первом квартале 2025 года продолжил расти риск формирования ценового пузыря на первичном рынке жилья. Аналитики отмечают, что соответствующий индекс в апреле текущего года достиг отметки 1,6 пункта, что является максимальным значением с 2016 года.

«В первом квартале 2025 года в связи с опережающим ростом цен на недвижимость относительно доходов населения и стоимости аренды квартиры риск возникновения пузыря на первичном рынке недвижимости вновь вырос, и в апреле 2025 года индекс достиг значения в 1,6 пункта», — указано в документе.

При этом на вторичном рынке подобных рисков не наблюдается — ситуация там остается стабильной. Банк России использует комплексную методику оценки перегрева рынка, учитывающую не только отклонение цен от долгосрочного тренда, но и другие макроэкономические показатели. В регуляторе предупреждают, что сложившаяся ситуация требует внимательного мониторинга, так как может создать угрозы для финансовой стабильности в случае изменения рыночной конъюнктуры.