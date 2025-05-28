В ЦБ пообещали рассмотреть более разнообразные варианты решений по ключевой ставке
Банк России 6 июня рассмотрит более разнообразные варианты по ключевой ставке
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На предстоящем заседании совета директоров Банка России, запланированном на 6 июня, регулятор может рассмотреть более широкий спектр решений по ключевой процентной ставке. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния.
«Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения — как по ставке, так и сигналов — у нас будут даже более разнообразны, чем в апреле», — заявил Габуния на пресс-конференции на тему «Обзора финансовой стабильности» за четвёртый квартал 2024 года — первый квартал 2025 года.
Напомним, в конце апреля регулятор в четвёртый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Там подчеркнули, что такие меры необходимы для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2026 году. В ЦБ отметили, что жёсткий подход сохранится на длительный период, чтобы обуздать ценовые скачки и стабилизировать экономику.