В ЦБ пообещали рассмотреть более разнообразные варианты решений по ключевой ставке

На предстоящем заседании совета директоров Банка России, запланированном на 6 июня, регулятор может рассмотреть более широкий спектр решений по ключевой процентной ставке. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния.

«Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения — как по ставке, так и сигналов — у нас будут даже более разнообразны, чем в апреле», — заявил Габуния на пресс-конференции на тему «Обзора финансовой стабильности» за четвёртый квартал 2024 года — первый квартал 2025 года.