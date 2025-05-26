Процентные ставки по банковским вкладам в России пошли на спад

Тенденция к снижению процентных ставок по рублёвым вкладам продолжилась. Во второй декаде мая 2025 года средняя максимальная ставка в десяти крупнейших российских банках, привлекающих наибольшее количество депозитов, упала до 19,52% годовых, сообщается на сайте ЦБ РФ.