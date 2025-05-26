Процентные ставки по банковским вкладам в России пошли на спад
ЦБ объявил, что средние процентные ставки по банковским вкладам упали до 19,52%
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Тенденция к снижению процентных ставок по рублёвым вкладам продолжилась. Во второй декаде мая 2025 года средняя максимальная ставка в десяти крупнейших российских банках, привлекающих наибольшее количество депозитов, упала до 19,52% годовых, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Согласно информации регулятора, в начале мая средняя максимальная ставка по вкладам составляла 19,6% годовых, затем немного снизилась до 19,52% в период с 10 по 20 мая. Для сравнения, в конце апреля этот показатель был выше – 19,79%. Самый высокий уровень средней максимальной ставки по вкладам был зафиксирован в декабре 2024 года и достиг 22,28%.
Как ранее сообщал Life.ru, ЦБ на заседании 25 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Следующее заседание регулятора по ключевой ставке пройдёт 6 июня.