В Банке России оценили вероятность повышения ключевой ставки
ЦБ: Вероятность повышения ключевой ставки в России сохраняется, но стала ниже
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Вероятность повышения ключевой ставки всё ещё присутствует, однако он сократился по сравнению с мартом. Об этом свидетельствует резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
«Хотя вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, она снизилась по сравнению с мартом», — подчеркивает регулятор.
При этом в ЦБ указали, что сохранение жёстких денежно-кредитных условий критически важно для придания устойчивости экономическим процессам. Это позволит обеспечить дальнейшее сужение положительного разрыва выпуска, способствуя замедлению инфляции и её выходу на целевой уровень к 2026 году.
Напомним, в конце апреля регулятор в четвёртый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Там подчеркнули, что такие меры необходимы для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2026 году. Регулятор подчеркнул, что жёсткий подход сохранится на длительный период, чтобы обуздать ценовые скачки и стабилизировать экономику.
Ранее в ходе исследования Банк России обнаружил, что ценовые ожидания россиян почти не зависят от официальных данных об инфляции. Эксперты ЦБ выяснили: граждане не принимают во внимание информацию ни о текущей инфляции, ни о целях регулятора, ни о его успехах в борьбе с ростом цен.