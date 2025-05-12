Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 14:20

В Банке России оценили вероятность повышения ключевой ставки

ЦБ: Вероятность повышения ключевой ставки в России сохраняется, но стала ниже

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вероятность повышения ключевой ставки всё ещё присутствует, однако он сократился по сравнению с мартом. Об этом свидетельствует резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

«Хотя вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, она снизилась по сравнению с мартом», — подчеркивает регулятор.

При этом в ЦБ указали, что сохранение жёстких денежно-кредитных условий критически важно для придания устойчивости экономическим процессам. Это позволит обеспечить дальнейшее сужение положительного разрыва выпуска, способствуя замедлению инфляции и её выходу на целевой уровень к 2026 году.

Напомним, в конце апреля регулятор в четвёртый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Там подчеркнули, что такие меры необходимы для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2026 году. Регулятор подчеркнул, что жёсткий подход сохранится на длительный период, чтобы обуздать ценовые скачки и стабилизировать экономику.

ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке до конца 2025 года
ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке до конца 2025 года

Ранее в ходе исследования Банк России обнаружил, что ценовые ожидания россиян почти не зависят от официальных данных об инфляции. Эксперты ЦБ выяснили: граждане не принимают во внимание информацию ни о текущей инфляции, ни о целях регулятора, ни о его успехах в борьбе с ростом цен.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Центробанк
  • Ключевая ставка
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar