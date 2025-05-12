В Банке России оценили вероятность повышения ключевой ставки

Вероятность повышения ключевой ставки всё ещё присутствует, однако он сократился по сравнению с мартом. Об этом свидетельствует резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

«Хотя вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, она снизилась по сравнению с мартом», — подчеркивает регулятор.

При этом в ЦБ указали, что сохранение жёстких денежно-кредитных условий критически важно для придания устойчивости экономическим процессам. Это позволит обеспечить дальнейшее сужение положительного разрыва выпуска, способствуя замедлению инфляции и её выходу на целевой уровень к 2026 году.

Напомним, в конце апреля регулятор в четвёртый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Там подчеркнули, что такие меры необходимы для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2026 году. Регулятор подчеркнул, что жёсткий подход сохранится на длительный период, чтобы обуздать ценовые скачки и стабилизировать экономику.