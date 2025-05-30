ЦБ опроверг сведения об ограничении на снятие наличных в банкоматах с 1 июня

Банк России опроверг слухи о введении ограничений на снятие наличных с банкоматов с 1 июня, уточнив, что меры начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Как пояснил регулятор, нововведение затронет только случаи, когда клиент пытается снять деньги под влиянием мошенников.

Согласно обновлённому законодательству, банки будут обязаны проводить антифрод-проверки при выдаче наличных через банкоматы. В случае подозрений на мошенничество банк временно ограничит снятие до 50 тыс. рублей в сутки на 48 часов, уведомив клиента о причинах. Это даст человеку время переосмыслить действия и избежать передачи денег злоумышленникам.

ЦБ также сообщил, что критерии подозрительных операций будут опубликованы на официальном сайте. Ограничения коснутся всех типов карт, включая кредитные. При необходимости клиент сможет получить наличные в отделении банка, предъявив документ, удостоверяющий личность.