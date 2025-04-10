В Госдуме назвали Life.ru «‎опасные» ситуации, при которых ограничат снятие денег с карты

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу изменения, касающиеся порядка выдачи наличных средств для отдельных категорий граждан. Речь не идёт о запрете на снятие денег — новые правила не мешают пользоваться своими средствами, а вводят временные технические ограничения на определённые операции, если они могут выглядеть подозрительно. Устанавливается суточный лимит на снятие в размере 50 тысяч рублей, и он касается только тех ситуаций, где система видит признаки возможного мошенничества. Об этом рассказал Life.ru экономист, член экспертного совета при Комитете Государственной думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

В основе решения — не контроль над клиентами, а использование автоматизированного подхода к защите их средств. Банк отслеживает, насколько действия клиента соответствуют его обычному финансовому поведению: время, место и сумма операции. Например, если человек обычно снимает деньги в одном районе днём, а вдруг в ночное время предпринимается попытка снять крупную сумму в другом городе — такая ситуация может быть интерпретирована как потенциально опасная. В этом случае система временно приостанавливает выдачу наличных, чтобы проверить, не были ли данные карты скомпрометированы. Станислав Паулаускас Экономист

Именно здесь проявляется растущая роль поведенческой аналитики в банковской сфере. Снятие наличных в три часа ночи в регионе, где клиент никогда ранее не бывал, может выглядеть как признак того, что картой завладели третьи лица. Имея возможность временно заблокировать такие операции, банк снижает риск хищения средств. 48 часов — это срок, в течение которого можно либо подтвердить законность операции, либо предотвратить её завершение, отметил собеседник Life.ru.

Со слов эксперта при Госдуме, дополнительные барьеры вводятся и для лиц, попавших в специальную базу Центробанка как пострадавшие от действий мошенников. Для них месячный лимит будет составлять не более 100 тысяч рублей в месяц. Предполагается, что эти меры смогут не только затруднить вывод денег через «обналичку», но и уменьшить число случаев социальной инженерии, когда злоумышленники выманивают крупные суммы под разными предлогами.

Параллельно обсуждаются инициативы по ограничению количества кредитных карт, оформляемых на одного человека. Если ранее подобные ограничения рассматривались как избыточное вмешательство в свободу распоряжения своими финансовыми инструментами, то сейчас акцент смещается: слишком большое количество карт стало удобным инструментом для преступников, использующих их в схемах обналичивания и отмывания средств.

«Всё это — не изоляционные меры и не попытка ограничить людей в доступе к своим деньгам. Речь идёт о переходе к модели, в которой операции с деньгами анализируются в режиме реального времени и становятся менее уязвимыми к внешнему вмешательству», — объяснил Паулаускас.