Россиянам запретят снимать в банкоматах более 100 тысяч рублей в месяц

В России уже этой осенью введут ограничения на снятие наличных для конкретных граждан, если есть подозрения в мошеннических действиях. Соответствующие поправки приняты к Федеральному закону № 41-ФЗ. Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Так, если система заметит, что поведение клиента сильно отличается от привычного, то могут последовать рестрикции. Например, средства, снимаются большими суммами, в другом городе или в ночное время, то банк может поставить запрет на операции по карте сроком на 48 часов. А максимальная сумма для снятия составит не более 50 тысяч в сутки. Кроме того, если россиянин уже попадал на уточку к аферистам, то банк установит дополнительные ограничения, к примеру, ежемесячная сумма снятия наличных не должна превысить 100 тысяч рублей.