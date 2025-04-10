Россиянам предложили установить самозапрет на снятие наличных вслед за кредитами
В ВТБ предложили клиентам установить запрет на снятие наличных из-за мошенников
В ВТБ установили систему для борьбы с мошенниками. Обложка © freepik / denamorado
В ВТБ разработали систему, которая должна помочь клиентам защититься от мошенников, предлагающих «спасти» деньги путём перевода на «безопасный» счёт. Для этого в личном кабинете достаточно установить запрет на снятие и зачисление средств по QR-коду в банкоматах. О нововведении рассказали в самом банке.
«Клиенты ВТБ могут ограничить снятие наличных в банкоматах для защиты от мошенников. ВТБ в рамках развития сервиса самозапретов и ограничений внедрил функционал, который поможет клиентам защитить свои средства от мошенников, убеждающих положить деньги на «безопасный счёт» через банкомат», — сказано в тексте.
Снять подобный запрет клиент сможет только лично в отделении банка, что также должно защитить от попыток аферистов добраться до чужих денег. Руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов добавил, что в любом случае россиянам следует быть бдительными и не паниковать, когда поступает звонок с неизвестного номера от «сотрудника» банка, а также следует проверять все сторонние ссылки и скачивать приложения исключительно через официальные ресурсы.
Ранее сообщалось, что 1 марта начал действовать механизм самозапрета на получение кредитов, направленный на борьбу с мошенниками. В Минцифры объясняли, как подключить его на кредиты и микрозаймы. Почти восемь миллионов россиян (7,94) воспользовались услугой за первый месяц работы сервиса.