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Регион
10 апреля, 07:53

Россиянам предложили установить самозапрет на снятие наличных вслед за кредитами

В ВТБ предложили клиентам установить запрет на снятие наличных из-за мошенников

В ВТБ установили систему для борьбы с мошенниками. Обложка © freepik / denamorado

В ВТБ установили систему для борьбы с мошенниками. Обложка © freepik / denamorado

В ВТБ разработали систему, которая должна помочь клиентам защититься от мошенников, предлагающих «спасти» деньги путём перевода на «безопасный» счёт. Для этого в личном кабинете достаточно установить запрет на снятие и зачисление средств по QR-коду в банкоматах. О нововведении рассказали в самом банке.

«Клиенты ВТБ могут ограничить снятие наличных в банкоматах для защиты от мошенников. ВТБ в рамках развития сервиса самозапретов и ограничений внедрил функционал, который поможет клиентам защитить свои средства от мошенников, убеждающих положить деньги на «безопасный счёт» через банкомат», — сказано в тексте.

Снять подобный запрет клиент сможет только лично в отделении банка, что также должно защитить от попыток аферистов добраться до чужих денег. Руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов добавил, что в любом случае россиянам следует быть бдительными и не паниковать, когда поступает звонок с неизвестного номера от «сотрудника» банка, а также следует проверять все сторонние ссылки и скачивать приложения исключительно через официальные ресурсы.

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Ранее сообщалось, что 1 марта начал действовать механизм самозапрета на получение кредитов, направленный на борьбу с мошенниками. В Минцифры объясняли, как подключить его на кредиты и микрозаймы. Почти восемь миллионов россиян (7,94) воспользовались услугой за первый месяц работы сервиса.

Татьяна Миссуми
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