Россиянам предложили установить самозапрет на снятие наличных вслед за кредитами

В ВТБ разработали систему, которая должна помочь клиентам защититься от мошенников, предлагающих «спасти» деньги путём перевода на «безопасный» счёт. Для этого в личном кабинете достаточно установить запрет на снятие и зачисление средств по QR-коду в банкоматах. О нововведении рассказали в самом банке.

«Клиенты ВТБ могут ограничить снятие наличных в банкоматах для защиты от мошенников. ВТБ в рамках развития сервиса самозапретов и ограничений внедрил функционал, который поможет клиентам защитить свои средства от мошенников, убеждающих положить деньги на «безопасный счёт» через банкомат», — сказано в тексте.