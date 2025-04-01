Москвичи лидируют: Названо число россиян, установивших самозапреты на кредиты

Почти восемь миллионов россиян (7,94) установили самозапрет на кредиты за первый месяц работы сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

По информации организации, запрет на выдачи кредитов онлайн в банках и в микрофинансовых организациях (МФО) установили 315 тысяч граждан (4%). Причём полный запрет выдач в МФО выбрали 125 тысяч человек (1,6%). А полный запрет выдач кредитов в МФО и онлайн в банках установили 114 тысяч россиян (1,5%). По данным ОКБ, полный запрет выдач только в банках выбрали 54 тысячи граждан (0,7%) и полный запрет выдач только в МФО — 37 тысяч человек (0,5%).

Также зафиксированы случаи, когда россияне направляли заявления о снятии самозапрета. 129,5 тысячи граждан подали подобные заявления, их доля составила 1,63% от общего количества установленных самозапретов. В ОКБ отметили, что больше всего возможностью установки самозапрета на выдачи кредитов интересовались жители крупных российских регионов.