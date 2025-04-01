Москвичи лидируют: Названо число россиян, установивших самозапреты на кредиты
ОКБ: Самозапрет на кредиты установили 7,94 млн россиян за месяц работы сервиса
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Почти восемь миллионов россиян (7,94) установили самозапрет на кредиты за первый месяц работы сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённого кредитного бюро (ОКБ).
По информации организации, запрет на выдачи кредитов онлайн в банках и в микрофинансовых организациях (МФО) установили 315 тысяч граждан (4%). Причём полный запрет выдач в МФО выбрали 125 тысяч человек (1,6%). А полный запрет выдач кредитов в МФО и онлайн в банках установили 114 тысяч россиян (1,5%). По данным ОКБ, полный запрет выдач только в банках выбрали 54 тысячи граждан (0,7%) и полный запрет выдач только в МФО — 37 тысяч человек (0,5%).
Также зафиксированы случаи, когда россияне направляли заявления о снятии самозапрета. 129,5 тысячи граждан подали подобные заявления, их доля составила 1,63% от общего количества установленных самозапретов. В ОКБ отметили, что больше всего возможностью установки самозапрета на выдачи кредитов интересовались жители крупных российских регионов.
Среди них — Московская область — 621,9 тыс., Санкт-Петербург — 475,4 тыс., Башкирия — 271,6 тыс., Свердловская область — 259,2 тыс., Краснодарский край — 253,2 тыс., Татарстан — 220,2 тыс., Челябинская область — 197,9 тыс., Новосибирская область — 184,6 тыс. и Нижегородская область — 175,6 тыс. Однако лидером по установке самозапретов стала Москва. Всего было зарегистрировано 962 тысячи самозапретов.
Напомним, что 1 марта начал действовать механизм самозапрета на получение кредитов, направленный на борьбу с мошенниками. В Минцифры объясняли, как подключить его на кредиты и микрозаймы. Также россиян предупредили, что мошенники используют этот способ для обмана граждан. За первые две недели марта 6,2 миллиона россиян воспользовались новым сервисом.