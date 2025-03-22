В России предложили эффективную альтернативу самозапрету на кредиты

Для эффективной борьбы с мошенниками вместо самозапрета на кредиты в России необходимо внедрить механизм саморазрешения. С такой инициативой вступил бывший советник президента РФ Герман Клименко. По его словам, выдача банковских средств должна быть заблокирована по умолчанию до тех пор, пока гражданин лично не снимет ограничение.

«Должен быть не самозапрет, а саморазрешение, то есть сперва надо было всем запретить, а только потом уже, если кто-то жаждет получать кредиты онлайн, разрешать в индивидуальном порядке», — подчеркнул собеседник «Царьграда».