В России предложили эффективную альтернативу самозапрету на кредиты
Герман Клименко предложил заменить самозапрет на кредиты на саморазрешение
Для эффективной борьбы с мошенниками вместо самозапрета на кредиты в России необходимо внедрить механизм саморазрешения. С такой инициативой вступил бывший советник президента РФ Герман Клименко. По его словам, выдача банковских средств должна быть заблокирована по умолчанию до тех пор, пока гражданин лично не снимет ограничение.
«Должен быть не самозапрет, а саморазрешение, то есть сперва надо было всем запретить, а только потом уже, если кто-то жаждет получать кредиты онлайн, разрешать в индивидуальном порядке», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
Он также отметил, что сегодня государство делает активные шаги для борьбы с мошенниками. В первоначальной формулировке законопроекта, по словам Клименко, речь шла именно о саморазрешении кредитов, однако позже механизм был изменён на самозапрет.
Напомним, что 1 марта в России начал действовать механизм самозапрета на получение кредитов, направленный на борьбу с мошенниками. Ранее в Минцифры объяснили, как подключить его на кредиты и микрозаймы. Кроме того, россиян предупредили, что мошенники используют этот способ для обмана граждан.
Life.ru