Cамозапрет на кредиты за две недели установили 6,2 миллиона россиян

Уже 6,2 миллиона российских граждан включили у себя функцию самозапрета на кредиты в первые две недели работы сервиса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Объединённое кредитное бюро (ОКБ).

«По остоянию на 16 марта включительно самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян. Подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного запрета на кредиты: 5,85 миллиона заявок (91%)», — рассказали в ОКБ.

При этом отключить сервис в периоде с 1 по 16 марта пожелали 50,1 тысячи граждан. Больше всех к самозапрету кредитов интерес проявили в Москве — 663,6 тысячи самозапретов. Остальные места в топ-5 заняли: Московская область – 442,1 тысячи, Санкт-Петербург – 306,1 тысячи, Башкирия – 215,4 тысячи, Свердловская область – 195,2 тысячи.