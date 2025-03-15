«Не хотят терять позиции»: Экономист раскрыл, кому выгодно введение самозапрета на маркетплейсах

Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что предложения о введении функции самозапрета или ограничений на покупки в интернет-магазинах являются попыткой торговых сетей оказать давление на российское правительство. В интервью радио Sputnik он подчеркнул, что физические магазины теряют клиентов на фоне увеличения интереса к онлайн-шопингу, что приводит к значительным убыткам для торговых сетей из-за оттока покупателей.

«Торговые сети не хотят терять свои позиции и, соответственно, выходят в правительство с предложениями по самоограничению. Перспектива этой инициативы равна нулю. Поскольку, если по кредитам всё-таки есть эта угроза со стороны мошенников — на вас могут оформить заём, то пока со стороны маркетплейсов такой угрозы нет. Она даже не просматривается», — объяснил Беляев.

Эксперт отметил, что на маркетплейсах часто предлагаются рассрочки и кредиты для покупки товаров, что способствует увеличению числа любителей онлайн-шоппинга. Он также добавил, что если бизнес не развивается так, как ожидалось, то лучше закрыться и уйти. По его мнению, никто не должен искусственно поддерживать такие предприятия, поскольку с точки зрения потребителей ситуация остаётся прежней: люди продолжают покупать товары, а выбор места покупки — это уже их личное решение.