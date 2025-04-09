Мошенники начали присылать россиянам фейковые уведомления от ФНС

Мошенники стали присылать людям сообщения, выдавая их за уведомления от ФНС, чтобы заполучить личные данные пользователей. Об этом сообщает телеграм-канал управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Вычислить аферистов можно, обратив внимание на поддельный код, подпись и неправильные номера абонентов. В документах также бывают указаны случайным образом сгенерированные инициалы несуществующих сотрудников.

Ранее в Госдуме призвали не сканировать лишний раз QR-коды в общественных местах, если вы не уверены, что за ними не кроется ссылка на фишинговый сайт или вредоносное программное обеспечение, которое моментально будет установлено на ваш телефон.