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Регион
9 апреля, 06:25

Мошенники начали присылать россиянам фейковые уведомления от ФНС

Мошенники стали присылать людям сообщения, выдавая их за уведомления от ФНС, чтобы заполучить личные данные пользователей. Об этом сообщает телеграм-канал управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

«Мошенники используют поддельный бланк официального письма, чтобы завладеть персональными данными», — сказано в публикации.

Вычислить аферистов можно, обратив внимание на поддельный код, подпись и неправильные номера абонентов. В документах также бывают указаны случайным образом сгенерированные инициалы несуществующих сотрудников.

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Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Владимир Озеров
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